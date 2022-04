In beeld: Parijs-Roubaix zat vól met drama’s

Lampaert op weg naar podium, maar valt hard door toedoen fan

De renner van Quick Step-Alpha Vinyl botste in de slotfase van de koers met een toeschouwer en kwam lelijk ten val. Lampaert landde vol met zijn rug op de kasseien, maar zat gelukkig al snel terug op de fiets. Het podium was wel over.

De beelden:

„Ja, dat zijn situaties die in de koers niet zouden mogen gebeuren. Het is heel jammer”, deed Lampaert zijn verhaal na de finish. „Ik wil die bocht naar rechts aansnijden en normaal gaan de supporters dan achteruit. Maar die man brengt zijn arm voorwaarts en slaat tegen mijn arm. Daardoor verloor ik de controle over het stuur en ik had geen antwoord meer. Ik kan niks anders zeggen dan dat het een kalf is. Als je niks van de koers kent, blijf dan thuis”, reageerde hij na afloop.

Voor die laatste uitspraak verontschuldigde Lampaert zich enkele uren na de wedstrijd op Twitter. „Ik had hem misschien geen kalf mogen noemen, maar hij stond nog steeds op het parcours. Laat dit een les zijn voor iedereen, dat ze achteruit moeten als de renners eraan komen. Ik hou nog altijd van alle fans, jullie waren geweldig vandaag”, schreef de voormalige Belgische kampioen.

Wiel Laporte vouwt ineens dubbel op kasseien, maar valt niet

Op een van de vele kasseistroken die Parijs-Roubaix rijk is, liet het materiaal van Christophe Laporte hem in de steek. En niet zo’n klein beetje, want het achterwiel van zijn fiets klapte volledig dubbel. Dat Laporte overeind bleef mocht dus een klein wonder heten.

Bekijk hier de beelden:

Van Aert toont gehavende hand

Wout van Aert zat maandagochtend alweer op de fiets. Een dag na zijn tweede plaats in Parijs-Roubaix deelde de Belgische kampioen een foto van blaren op zijn hand, dat ook wat gezwollen lijkt te zijn.

Maandagochtend zat Van Aertdus alweer op de fiets voor een tochtje van 40 kilometer in en rond zijn woonplaats. Hij deelde daarbij een foto van zijn hand, dat fel gehavend is: blaren op zijn vingers en zo te zien ook een gezwollen handpalm. Niet door een valpartij tijdens Parijs-Roubaix, wel door de schokken aan zijn stuur op de kasseien. Handschoenen helpen, maar kunnen de schade blijkbaar niet volledig verhinderen.

Het ziet er in ieder geval pijnlijk uit:

Ⓒ Strava Van Aert

Merlier met lelijke wond naar ziekenhuis

Een van de slachtoffers was ook Tim Merlier. De 29-jarige sprinter van Alpecin-Fenix heeft een lelijke open wond aan zijn elleboog opgelopen bij een zware valpartij en moest zondagavond meteen onder het mes.

„De operatie van Tim is goed verlopen”, stelde vriendin Cameron Vandenbroucke gerust op sociale media. „Geen breuken, maar een enorm diepe wond die heel goed verzorgd moet worden.”

Merlier in het ziekenhuis Ⓒ Instagram Cameron Vandenbroucke

Zelfs mecanicien blesseert zich lelijk na val

Het was zondag opnieuw niet het dagje van Lotto-Soudal. Zelfs mecanicien Krist Devisch kwam ten val toen hij een nieuwe fiets wilde afleveren aan Brent Van Moer.

„Niet alleen de renners kregen hun portie ongeluk en valpartijen te verwerken”, tweette Lotto Soudal maandagochtend. „Spoedig herstel aan onze mecanicien Krist, die zijn elleboog vrij ernstig blesseerde.”

De beelden:

Wat een baaldag weer voor Lotto-Soudal. De Belgische ploeg moest vrede nemen met een 30e plaats voor Philippe Gilbert als beste resultaat. Cedric Beullens, Roger Kluge en Brent Van Moer kwamen als 59ee, 60e en 61e binnen. Victor Campenaerts kwam buiten tijd de tijd binnen, op meer dan 28 minuten, Florian Vermeersch en Sébastien Grignard haalden de finish niet. Vorig jaar werd Vermeersch nog tweede, dit jaar kende de Belg vanaf het begin veel pech.

Niet alleen bij de mannen, maar ook bij de vrouwen ging het goed mis

Ook de Belgische Julie De Wilde deelde in de miserie. Ze kwam zaterdag zwaar ten val en werd onmiddellijk afgevoerd naar het ziekenhuis. Het verdict: twee breuken in de zesde ruggenwervel en een heleboel schrammen. Maar laat zondagavond mocht De Wilde alvast het ziekenhuis verlaten.

Op haar Instagram gaf het Belgische wielertalent zondag een laatste update over haar opgelopen schade: „Ik heb niet veel gezien van de Hel van het Noorden. Maar uiteindelijk kan ik zeggen dat het allemaal veel erger had kunnen aflopen. Ik heb twee kleine breuken opgelopen aan de voorste zijde van mijn zesde ruggenwervel en wat schrammen.”

„Jammer genoeg herinner ik me helemaal niks meer van de crash. Als er iemand meer informatie heeft of iets heeft gezien, laat me dat dan zeker weten”, roept ze ooggetuigen nog op om zich te melden.