Michael van Gerwen kan na 340 dagen eindelijk weer juichen

Van Gerwen rekende in het Engelse Barnsley in de finale met 8-5 af met Nathan Aspinall. Op weg naar de finale won Van Gerwen drie partijen. Hij versloeg Brendan Dolan (6-5), Krzysztof Ratajski (6-2) en Damon Heta (7-3).

In september veroverde Mighty Mike nog de eindzege op de Nordic Darts Masters, maar dat toernooi telt niet mee voor de Order of Merit. Op die lijst is Van Gerwen, jarenlang de nummer één, inmiddels afgezakt naar plek drie, achter Gerwyn Price en Peter Wright.

Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen was meer dan content met zijn overwinning. Vooral omdat alles nu wél een keer zijn kant opviel. „In de Super Series verloor ik laatst drie partijen, terwijl mijn gemiddelde ver boven de 100 lag. Natuurlijk is dat vervelend, maar je moet altijd in jezelf blijven geloven. Op dat soort momenten moet je harder werken dan normaal. Vandaag was zo’n dag waarop ik extra mijn best moest doen. Gelukkig deed ik de juiste dingen op de juiste momenten.”

Het lijkt erop dat Van Gerwen met het WK in aantocht weer precies op tijd in vorm komt. „Een overwinninng als deze zorgt natuurlijk voor zelfvertrouwen, maar er komen nog veel andere wedstrijden aan. Ik benader elke partij sowieso als een finale. Al met al voel ik me goed en dat is het allerbelangrijkste. Mijn honger is bovendien terug en mijn prestaties zijn eindelijk weer een beetje zoals ze moeten zijn.”