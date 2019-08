Sport Kort: Bonje bij beachvolleybalsters

Beachvolleybal: Duo Bloem/Sinnema uit elkaar

16:47 uur: Beachvolleybalsters Laura Bloem en Jolien Sinnema hebben hun samenwerking beëindigd. Ze vormden sinds eind 2017 een team binnen Beachvolleybal Team Nederland en werkten toe naar de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

„Laura en ik hadden het doel om ons te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio. De afgelopen tijd werd mijn geloof dat we dit doel zouden behalen steeds minder”, zei de 27-jarige Sinnema, die de keuze maakte. „Daardoor werd het voor mij steeds moeilijker om me er honderd procent voor in te zetten. Het zou niet eerlijk zijn richting Laura en het begeleidingsteam om er dan nog mee door te gaan.”

De twee jaar oudere Bloem betreurt het besluit van Sinnema. „Ik heb moeite met de beslissing van Jolien. We hadden een olympisch doel voor ogen en daar wilde ik voor blijven strijden, hoe lastig het traject ook zou zijn. Ik kan niets veranderen aan de keuze van Jolien, dus die heb ik te respecteren. Ik ga mij nu beraden op mijn toekomst in het beachvolleybal.”

Wielrennen: Spanjaard wint in Spanje

16:39 uur: Jon Aberasturi van Caja Rural-Seguros RGA heeft woensdag de tweede etappe van de Ronde van Burgos gewonnen. De Spaanse sprinter kwam na een 155 kilometer lange rit tussen Gumiel de Izan en Lerma als eerste boven op een kort, maar venijnig steil heuveltje. Giacomo Nizzolo, de winnaar van de openingsrit, werd voor Jhonatan Narvaez (INEOS) tweede. De Italiaan van Team Dimension Data blijft leider in het algemeen klassement.

Paul Haarhuis Ⓒ Hollandse Hoogte

Tennis: Fed Cup-team profiteert van wildcard Tsjechië

15:45 uur: Het Nederlands Fed Cup-team mag volgend jaar toch deelnemen aan de kwalificatieronde van de Fed Cup Finals. Dat is het gevolg van het feit dat de ITF Tsjechië, elfvoudig winnaar van de Fed Cup, een wildcard heeft gegeven voor het eindtoernooi, dat van 14 tot en met 19 april plaatsvindt in Boedapest.

Door de wildcard voor Tsjechië voor de Finals kwam er een plek vrij in de kwalificatieronde en Nederland is het hoogst gerangschikte land dat dit jaar in de play-offs van de Wereldgroep II verloor.

„Het is fantastisch dat we weer in de Wereldgroep zitten. Daardoor maken we kans ons te kwalificeren voor de Fed Cup Finals in Boedapest. Daar willen we natuurlijk graag bij zijn, net zoals we bij de Davis Cup Finals in Madrid zijn. We wachten de loting af en zullen dan verdere plannen maken”, zei Fed Cup-captain Paul Haarhuis erover.

Zestien landen strijden op 7 en 8 februari om acht plekken voor de Fed Cup Finals. De loting van de kwalificatieronde is op 21 augustus. Alleen finalisten Australië, Frankrijk en gastland Hongarije zijn naast Tsjechië al zeker van een finaleplek. Het landentoernooi heeft een nieuwe opzet gekregen met een finale met twaalf landen.

David Harte namens Kampong in actie tegen Bloemendaal. Ⓒ ANP

Hockey: Topkeeper ontbreek tegen Nederland

13.12 uur: David Harte ontbreekt zaterdagmiddag in het doel bij de eerste EK-opponent Ierland. De topgoalie van Kampong, tweemaal verkozen tot beste doelman van de wereld, ondervindt nog altijd teveel last van een slepende spierontsteking.

Harte kiest voor rust en laat het Europees kampioenschap schieten. Harte (31) nam deze beslissing in de wetenschap dat de Ieren, de nummer elf van de wereld, zich in juni al verzekerden voor de play-offs van de Olympische Spelen. Op het EK in Antwerpen plaatst alleen de winnaar zich rechtstreeks voor Tokio.

De afwezigheid van Harte, die vier jaar geleden brons veroverde tijdens het EK in Londen, mag gerust een unicum worden genoemd. Het is de eerste keer in bijna dertien jaar dat de Kampong-keeper in het Ierse doel ontbreekt. Mark Ingram, als speler van Rotterdam ook actief in de hoofdklasse, is mogelijk zijn vervanger.

Harte is ondanks zijn hardnekkige blessure te gast in Antwerpen. Hij fungeert er als co-commentator van Euro Hockey TV, dat alle duels rechtstreeks uitzendt. Tweelingbroer Conor, oud-speler van SCHC, is wel actief voor de ploeg van Nederlander Alexander Cox.

Mahesh Bhupathi (links)

Tennis: India vreest trip naar Pakistan

10.52 uur: De tennissers van het Davis Cup-team van India willen veiligheidsgaranties voordat ze naar Islamabad gaan voor de ontmoeting met Pakistan. Dat zei captain Mahesh Bhupathi woensdag.

De spanningen tussen India en Pakistan zijn de laatste weken opgelopen sinds India de speciale status van Kashmir wil schrappen. De regering wil de noordelijke deelstaat opdelen in twee afzonderlijke gebieden. Die moeten dan rechtstreeks worden bestuurd vanuit New Delhi. Kashmir wordt geclaimd door zowel India als Pakistan.

Serena Williams Ⓒ BSR Agency

Tennis: Williams meldt zich af voor Cincinnati

07.43 uur: Serena Williams doet niet mee aan het tennistoernooi van Cincinnati. De Amerikaanse heeft zich afgemeld wegens een blessure aan haar rug. Williams liep die blessure zondag op in de finale in Toronto tegen de Canadese Bianca Andreescu. Volgens Williams komt haar deelname aan de US Open niet in gevaar.

Novak Djokovic Ⓒ USA TODAY Sports

Tennis: Djokovic in twee sets langs Querrey

07.35 uur: Novak Djokovic heeft de derde ronde bereikt van het tennistoernooi van Cincinnati. De als eerste geplaatste Serviër won in twee sets van de Amerikaan Sam Querrey: 7-5 6-1. Het was voor Djokovic, die in de eerste ronde nog niet in actie hoefde te komen, zijn eerste wedstrijd sinds zijn zege op Wimbledon vorige maand.