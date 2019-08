Sport Kort: Meevaller voor Oranje-hockeyers

Hockey: Topkeeper ontbreek tegen Nederland

13.12 uur: David Harte ontbreekt zaterdagmiddag in het doel bij de eerste EK-opponent Ierland. De topgoalie van Kampong, tweemaal verkozen tot beste doelman van de wereld, ondervindt nog altijd teveel last van een slepende spierontsteking.

Harte kiest voor rust en laat het Europees kampioenschap schieten. Harte (31) nam deze beslissing in de wetenschap dat de Ieren, de nummer elf van de wereld, zich in juni al verzekerden voor de play-offs van de Olympische Spelen. Op het EK in Antwerpen plaatst alleen de winnaar zich rechtstreeks voor Tokio.

De afwezigheid van Harte, die vier jaar geleden brons veroverde tijdens het EK in Londen, mag gerust een unicum worden genoemd. Het is de eerste keer in bijna dertien jaar dat de Kampong-keeper in het Ierse doel ontbreekt. Mark Ingram, als speler van Rotterdam ook actief in de hoofdklasse, is mogelijk zijn vervanger.

Harte is ondanks zijn hardnekkige blessure te gast in Antwerpen. Hij fungeert er als co-commentator van Euro Hockey TV, dat alle duels rechtstreeks uitzendt. Tweelingbroer Conor, oud-speler van SCHC, is wel actief voor de ploeg van Nederlander Alexander Cox.

Mahesh Bhupathi (links)

Tennis: India vreest trip naar Pakistan

10.52 uur: De tennissers van het Davis Cup-team van India willen veiligheidsgaranties voordat ze naar Islamabad gaan voor de ontmoeting met Pakistan. Dat zei captain Mahesh Bhupathi woensdag.

De spanningen tussen India en Pakistan zijn de laatste weken opgelopen sinds India de speciale status van Kashmir wil schrappen. De regering wil de noordelijke deelstaat opdelen in twee afzonderlijke gebieden. Die moeten dan rechtstreeks worden bestuurd vanuit New Delhi. Kashmir wordt geclaimd door zowel India als Pakistan.

Serena Williams Ⓒ BSR Agency

Tennis: Williams meldt zich af voor Cincinnati

07.43 uur: Serena Williams doet niet mee aan het tennistoernooi van Cincinnati. De Amerikaanse heeft zich afgemeld wegens een blessure aan haar rug. Williams liep die blessure zondag op in de finale in Toronto tegen de Canadese Bianca Andreescu. Volgens Williams komt haar deelname aan de US Open niet in gevaar.

Novak Djokovic Ⓒ USA TODAY Sports

Tennis: Djokovic in twee sets langs Querrey

07.35 uur: Novak Djokovic heeft de derde ronde bereikt van het tennistoernooi van Cincinnati. De als eerste geplaatste Serviër won in twee sets van de Amerikaan Sam Querrey: 7-5 6-1. Het was voor Djokovic, die in de eerste ronde nog niet in actie hoefde te komen, zijn eerste wedstrijd sinds zijn zege op Wimbledon vorige maand.