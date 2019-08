Sport Kort: Serena Williams laat Cincinnati schieten

Williams meldt zich af voor Cincinnati

07.43 uur Serena Williams doet niet mee aan het tennistoernooi van Cincinnati. De Amerikaanse heeft zich afgemeld wegens een blessure aan haar rug. Williams liep die blessure zondag op in de finale in Toronto tegen de Canadese Bianca Andreescu. Volgens Williams komt haar deelname aan de US Open niet in gevaar.

Djokovic in twee sets langs Querrey

Novak Djokovic heeft de derde ronde bereikt van het tennistoernooi van Cincinnati. De als eerste geplaatste Serviër won in twee sets van de Amerikaan Sam Querrey: 7-5 6-1. Het was voor Djokovic, die in de eerste ronde nog niet in actie hoefde te komen, zijn eerste wedstrijd sinds zijn zege op Wimbledon vorige maand.

Novak Djokovic Ⓒ USA TODAY Sports