Oud-Eredivisie-topscorer Giorgos Giakoumakis is los in Schotland: ’Hij wordt nu beloond’

Tot zondag had Giakoumakis slechts twee treffers gemaakt in de Schotse Premier League. Trainer Ange Postecoglou was dan ook blij voor de Griek, die afgelopen seizoen 26 Eredivisie-goals maakte voor VVV-Venlo. „Hij heeft ontzettend hard gewerkt en veel pech gehad met het afronden. Zoals bij alle spitsen komt dan op een gegeven moment die beloning. Hij kreeg die vandaag, omdat hij stug door is gegaan met het doen van de juiste dingen.”

De spits zelf was in zijn nopjes met zijn eerste hattrick. „Het was geweldig. Ik keek er enorm naar uit om te scoren voor deze club, ik heb dat de voorbije periode echt gemist. Maar het belangrijkste is dat we hebben gewonnen en onze voorsprong in de competitie hebben vergroot.”

Celtic werd afgelopen seizoen - na negen titels op een rij - geen landskampioen. Volgens Giakoumakis komt de titel dit seizoen weer terug naar Celtic Park. „Wij worden kampioen. Wij hebben de beste selectie van de competitie."