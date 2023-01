Hockeyers openen WK met solide zege op Maleisië: 4-0

Door de zege nestelt het Nederlands elftal zich samen met Nieuw-Zeeland op kop in Groep C. De ‘Kiwi’s’ versloegen eerder op de dag Chili met 3-1. Er is Delmee en zijn mannen veel aan gelegen om als eerste in de poule te eindigen. Groepswinst betekent immers dat Oranje gevrijwaard zal zijn van het spelen van een tussenronde.

Het wereldkampioenschap hockey wordt voor de vijftiende keer gespeeld. Drie keer eerder werd het toernooi op Indiase bodem gespeeld. Oranje werd achtereenvolgens vierde (Bombay, 1982), derde (New Delhi, 2010) en tweede (Bhubaneswar, 2018). Die opgaande lijn wil Oranje deze maand met de wereldtitel bekronen.

Slordige opening

De wedstrijd kende in het fonkelnieuwe hockeystadion van Rourkela een slordig begin, wellicht doordat een nieuw kunstgrasveld nog wel eens stroef kan zijn. Desondanks speelde de wedstrijd zich voornamelijk af op de helft van Maleisië, de nummer elf van de wereld. Oranje staat op de FIH-ranking op de derde paats.

Halverwege het eerste kwart begon het kansen te regenen. Tijmen Reijenga opende het bombardement van Nederland met een schot in de rechterhoek, maar doelman Hafizuddin Othman kreeg nog net zijn linker legguard er tegenaan. De aanval werd opgezet door Seve van Ass, die ook betrokken was bij de tweede kans van Oranje. De veteraan, als enige spelende zonder een beschermend handschoentje, speelde Koen Bijen na een één-tweetje met captain Thierry Brinkman vrij. Een doelpunt werd het niet, wel een strafcorner.

Bij zijn eerste poging stuitte cornerspecialist Jip Janssen op Othman.

Pols Van Dam

Het kwart werd afgesloten met een geweldige kans voor Tjep Hoedemakers, maar de WK-debutant prikte de bal vogelvrij bij de tweede paal naast. Het mocht duidelijk zijn: de openingstreffer van de ploeg van Delmee hing in de lucht.

Het tweede kwart was amper begonnen, of de 1-0 kwam daadwerkelijk op het scorebord. Nadat Bijen met een knap backhandschot Othman opnieuw tot een uiterste redding had gedwongen, was het Thijs van Dam die de score opende. Na een scrimmage in de Maleisische cirkel toonde de Oranje-aanvaller zich het meest slagvaardig en pushte de bal met een soepele polsbeweging in de touwen. De treffer was dubbelgoed nieuws voor één van de drie intenationals van Rotterdam. Voor de jaarwisseling kampte Van Dam langdurig met een polsblessure.Strafbal Janssen.

Derck De Vilder (R) en Jonas De Geus (L) in duel met Marhan Jalil. Ⓒ ANP/HH

Oranje komt op stoom

Nog voor rust verdubbelde het Nederlands elftal de voorsprong. Jonas de Geus, vrijgespeeld door de goed spelende Derck de Vilder, werd bij een vrije schotkans door Amirul Azahar op zijn stick geslagen: strafbal. Janssen faalde niet vanaf de stip en passeerde Othman aan diens stickkant: 2-0.

Het derde kwart had vervolgens niet veel om het lijf, maar in het laatste kwartier zuivere speeltijd zette Oranje het gaspedaal nog één keer open. Dat leidde tot de 3-0 van Teun Beins, één van de negen spelers die namens Oranje hun eerste WK spelen. Nadat Bloemendaler Jorrit Croon, één van de sterkhouders van de ploeg van Delmee, een corner had versierd, sleepte zijn Bloemendaalse ploeggenoot Beins snoeihard binnen: 3-0. De blijdschap bij Beins was voor te stellen: het was zijn eerste interlanddoelpunt, na 25 duels ‘droog’ te hebben gestaan.

Nieuw-Zeeland

Croon zelf zou voor de vierde en laatste Oranje-treffer tekenen. Na slap uitverdedigen van Maleisië kreeg hij de bal op maat aangespeeld door De Vilder. Het afmaken was van zeldzame schoonheid.

Maandag wacht in Rourkela (10.30 uur) het tweede groepsduel, waarin Nieuw-Zeeland de opponent zal zijn. Bij een zege kunnen de mannen van Delmee de groepswinst amper meer ontgaan.