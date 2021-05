Roger Federer: ’Ik had het moeilijk gevonden’

Federer, die twee jaar geleden voor het laatst op gemalen baksteen speelde, vertelde dat hij al gevaccineerd is tegen het coronavirus. „Zeker, dat is gebeurd met Pfizer. Ik ben er blij om met alle trips die ik maak. Ik heb het vooral voor anderen gedaan. Je wil het virus niet doorgeven. Je moet voorzichtig zijn.”

Federer deed in maart mee in Doha, maar na twee wedstrijden is het volgende week na twee maanden pas weer tijd voor zijn volgende toernooi. Roland Garros is het volgende doel, Wimbledon en de Olympische Spelen staan ook op zijn programma. „Ik heb heb veel gespeeld de afgelopen weken. Het gaat goed. Mijn knie reageert goed, maar dat kan anders zijn in wedstrijden. Laten we kijken hoe het dan verloopt.”

Federer zei niet verbaasd te zijn over het afgelopen tennisjaar, dat hij na zijn halvefinaleplek op de Australian Open vanaf de zijlijn moest bekijken door twee knieoperaties. „Rafa (Nadal, red.) won Roland Garros en Novak (Djokovic, red.) is nog steeds de nummer één. En credits voor de jonge gasten zoals Tsitsipas, Medvedev en Roeblev, die zich hebben verbeterd. Ik had het moeilijk gevonden op hun leeftijd, zonder publiek.”

De als eerste geplaatste Federer heeft een bye in de eerste ronde in Genève en stuit daarna op Jordan Thompson uit Australië of de Spanjaard Pablo Andujar.