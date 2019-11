Maradona: ’Ik ga nog niet dood’

Op Instagram dient hij zijn dochter van repliek: „Hallo, ik wil jullie vertellen dat ik nog niet meteen doodga. Ik slaap heel goed, omdat ik hard werk. Het verlies tegen Estudiantes deed me heel veel pijn”, aldus de oud-bondscoach. Tegenwoordig traint hij de Argentijnse eersteklasser Gimnasia.

Hij vervolgt: „Maar ik weet niet wat Giannina wilde zeggen of wat ze misschien verkeerd heeft begrepen. Ik weet het niet. Wat ik wel weet is, dat wanneer iemand ouder wordt, ze zich meer zorgen maken in wat je zal nalaten in plaats van wat je nu doet.”

En niemand in zijn nabije omgeving hoeft te rekenen op enig geld of iets anders van waarde. „Ik kan jullie allemaal vertellen dat ik niets zal nalaten. Ik ga alles weggeven aan het goede doel. Alles wat ik verdiend heb in mijn leven, ga ik doneren. Dus, wanneer ik doodga, mogen ze het tegen iedereen vertellen. Maar dat is nu nog niet aan de orde. Omdat ik heel, heel gezond ben. Bedankt.”

Bekijk ook: Maradona als een god op troon gezet door opponent