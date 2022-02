Ferrari maakt meeste kilometers tijdens testdagen in Barcelona

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis komend seizoen niets van al het nieuws rond Max Verstappen.

De zevenvoudig wereldkampioen was daarmee een tiende sneller dan teamgenoot George Russell, gevolgd door Red Bull-coureurs Sergio Pérez en Max Verstappen.

Tijden zeggen tijdens de testdagen evenwel weinig. Het is onduidelijk met hoeveel benzine aan boord wordt gereden en welke motorstond wordt gebruikt. Veel meer draait het voor de teams om het verzamelen van data, om de gloednieuwe auto’s zo goed mogelijk te prepareren voor de eerste race in Bahrein op 20 maart.

Wel lijkt duidelijk dat Ferrari een goede stap voorwaarts heeft gezegd, iets dat vorig jaar al werd gefluisterd in de paddock. De Scuderia was in Barcelona ook het productiefst van alle teams. Charles Leclerc en Carlos Sainz reden gezamenlijk over drie dagen 439 rondjes. Mercedes (393 rondjes), McLaren (367 rondjes) en Red Bull (358 rondjes) volgen daarna. Haas ging slechts 160 keer rond.

Problemen waren er op vrijdag voor Alpine, Aston Martin, Haas en AlphaTauri, die door verschillende technische euvels niet in actie konden komen tijdens de middagsessie.