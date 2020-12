Max Verstappen komt op voor zijn team: ’Dan word ik fel’

„Je kan dingen niet forceren in het leven. Het heeft geen zin om het hele jaar met frustraties rond te lopen”, aldus Verstappen, die richting de tweede Grand Prix in Oostenrijk van zich af beet.

„Sommige mensen denken dan hun gram te halen en doen alsof ze alle verstand van de Formule 1 hebben, maar als dat zo was, hadden zij die auto wel ontworpen. We zijn nog altijd het op één na beste team in de Formule 1. Natuurlijk zien we sommige dingen liever beter of anders en willen we om het kampioenschap meedoen, maar dat is geen reden om het team af te zeiken. Dan word ik inderdaad fel. Mercedes is op dit moment heel moeilijk te verslaan, al geven we niet op.”

Verstappen won twee races in 2020, in Silverstone en de afsluiter in Abu Dhabi. Teleurstelling was er ook na vijf uitvalbeurten, waarvan de eerste drie direct of indirect werden veroorzaakt door motorproblemen.

„Wat er langer blijft hangen, die blijdschap of teleurstelling? Allebei eigenlijk niet. Zo’n overwinning op Silverstone was mooi, maar Mercedes had toen enorme problemen met hun banden en wij hadden de juiste strategie. Ik wist ook wel dat dat min of meer een incident was. En voor mij heeft het na die uitvalbeurten geen zin om te lang in de teleurstelling te blijven hangen. Of om iedereen af te zeiken. Dan gaat de werkrelatie er niet op vooruit. Je moet ook zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op blijven staan en dat we een fijne samenwerking hebben.”