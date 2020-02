Frenkie de Jong in ’mijnenveld vol wantrouwen’ bij Barça

De Spaanse kranten pakken woensdag flink uit met de crisis. Ⓒ Marca, Sport, Mundo Deportivo

Frenkie de Jong maakt momenteel van dichtbij mee dat FC Barcelona ’Més que un club’ is. Naast voetbal draait het in Camp Nou momenteel ook (en vooral) om politiek, zo moge duidelijk zijn, nadat Lionel Messi openlijk een aanval had gelanceerd op technisch directeur Eric Abidal (40). Chaos regeert momenteel in het Catalaanse bolwerk. De Spaanse kranten schreeuwen moord en brand.