Papa Dest trots in Florida

„In Orlando speelde ik als rechtsback en had ik een heel goede speler tegenover me, Alphonso Davis van Bayern München. Het was een uitdaging voor ons allebei”, blikt Dest vol trots terug.

„En ook mijn vader was erbij. Die was vanuit Nederland naar Florida gereisd om te komen kijken. Een mooi moment, want als kind droom je ervan om dit mee te maken. Het is ook leuk voor je ouders om te zien hoe je stappen maakt en groeit. Ze zien je als klein kind en nu zien ze je jouw droom najagen. En het komt redelijk goed uit. Dat is ook mooi voor hen.”

Tegen Cuba, het andere land waartegen Amerika uitkwam in de Nations League, kreeg Dest geen minuten. „De bondscoach wilde voorzichtig met mij doen, omdat ik bij Ajax ook een aantal wedstrijden niet had gespeeld. We hebben met Ajax nog veel belangrijke wedstrijden voor de boeg.”