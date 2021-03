UAE Emirates gelooft in Tour-winnaar Tadej Pogacar (22): contractverlenging tot minstens 2026

„Er heerst hier een heel speciale sfeer, zowel tussen het management, als bij de renners en de andere personeelsleden”, aldus de 22-jarige Pogacar op de website van zijn team.

„Het is een fijne omgeving om me in te bevinden. Ik ben de ploeg dankbaar voor het vertrouwen dat ze in mij hebben en ik zal hard werken om dat ook te kunnen laten zien. Ik hoop dat we de komende seizoenen nog meer mooie successen gaan boeken.”

Pogacar won afgelopen week nog op vrij overtuigende wijze de UAE Tour.