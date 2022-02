Premium Het beste van De Telegraaf

Negende plek doet op geen enkele manier recht aan jarenlange suprematie van Fries Zelfspot Sven Kramer na afscheid van ’zijn’ vijf kilometer: ’Dat is helaas niet gelukt’

Door Nick Tol en Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Sven Kramer kwam tot een tijd van 6.17,04. Ⓒ REUTERS

PEKING - Sven Kramer heeft bijna alle aanwezige journalisten in het olympisch schaatsstadion te woord gestaan als hem wordt gevraagd naar de moraal van zijn verhaal. Kramer zou Kramer niet zijn als hij daar niet gevat op zou reageren. „Nou, met deze eindtijd had ik eigenlijk wel verwacht dat ik wat sneller door deze gang had kunnen lopen, maar dat is helaas dus niet gelukt”, grijnst de 35-jarige Fries, die alleen al elf televisiestations te woord moet staan na zijn allerlaatste 5 kilometer.