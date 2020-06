’Pijnlijk momentje’ Manchester City voor duel met Liverpool

Met nog zeven wedstrijden te gaan, hebben The Reds nu een onoverbrugbare voorsprong van 23 punten op de onttroonde kampioen Manchester City. Pikant genoeg treffen de oude en de nieuwe kampioen elkaar komende week.

„We gaan natuurlijk een erehaag vormen. We zullen Liverpool op gepaste wijze ontvangen als ze naar onze thuishaven komen ”, zei manager Pep Guardiola over het traditionele eerbetoon dat de kampioen krijgt.

Joe Gomez in duel met Manchester City-aanvaller Raheem Sterling, die een verleden heeft bij Liverpool. Ⓒ Reuters

Hoewel zo’n erehaag voor de naaste achtervolger als een pijnlijk momentje kan worden beschouwd, zeker in eigen huis, vindt Guardiola het niet meer dan normaal. „Ze hebben het verdiend.”

City speelt zondagavond eerst nog tegen Newcastle United, in de kwartfinales van de FA Cup. Guardiola kan op St. James’ Park niet beschikken over Fernandinho (geschorst), Sergio Agüero, John Stones en Phil Foden (allen geblesseerd). De ploeg van Guardiola zit ook nog in de Champions League.