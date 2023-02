VIDEO Chelsea-verdediger Azpilicueta krijgt trap vol in gezicht

César Azpilicueta wordt het veld afgevoerd. Ⓒ Pro Shots

Trainer Graham Potter van Chelsea maakt zich grote zorgen over César Azpilicueta. De Spaanse verdediger liep een hoofdblessure op in het verloren thuisduel met Southampton (0-1). Hij is overgebracht naar een ziekenhuis. „César is weer bij bewustzijn en ligt nog steeds in het ziekenhuis”, zei de coach van de club uit Londen na de wedstrijd. „Dat is nu de beste plaats voor hem, maar we maken ons grote zorgen om hem.”