Lyon-president: ’Zal er alles aan doen Memphis te behouden’

In Frankrijk ligt het voetbal ook stil vanwege het coronavirus. Er heerst veel onzekerheid over het uitspelen van de competities, maar ook de spelerscontracten geven de nodige clubs kopzorgen.

Memphis is een van die hoofdpijndossiers. Zijn contract bij Lyon loopt door tot de zomer van 2021 en tot op heden is de Oranje-international nog niet verlengd. Tot grote teleurstelling van de Lyon-supporters.

Op sociale media deden fans een oproep om Memphis in Lyon te houden. De hashtag MemphisStaInLyon stond tijdelijk op nummer één in de trendinglijst op Twitter in Frankrijk. Daar liet Lyon-president Aulas zijn oog ook op vallen en probeerde de supporters gerust te stellen. „Ik hoop dat Memphis nog lang bij de OL-familie blijft. Ik zal er alles aan doen om hem lang hier te houden. Memphis weet wat ik ervoor over heb en ik vertrouw hem”, zei Aulas op sociale media.

Memphis raakte op 15 december zwaar geblesseerd aan zijn knie. De aanvoerder van Lyon scheurde zijn kruisband af en werkt sindsdien hard aan zijn herstel.