Max Verstappen blij: ‘We zijn kalm gebleven’

,,Het waren vandaag lastige omstandigheden”, doelde Verstappen op de regen in Canada. ,,We zijn kalm gebleven, hebben geen fouten gemaakt en maakten op het einde de juiste beslissingen. Het is sowieso prachtig om hier weer te rijden.”

Fernando Alonso staat verrassend genoeg naast Verstappen op de eerste rij. ,,De auto was mega in deze omstandigheden”, aldus de ervaren Alpine-coureur, die veel respect heeft voor Verstappen, en vice-versa. Hij voegde er glimlachend aan toe: ,,Ik denk dat we Max gaan aanvallen richting de eerste bocht.”

Fernando Alonso maakt indruk. Ⓒ ANP/HH

Verstappen weet dat zijn concurrent Charles Leclerc na een motorwissel slechts als negentiende begint. Diens Ferrari-teamgenoot Sainz was ook snel onderweg tijdens zijn laatste rondje, maar verloor veel tijd in de laatste chicane. ,,Ik probeerde te vechten voor pole position. Door die fout verloor ik denk ik een halve seconde. Ik denk dat het een mooi gevecht kan worden, zondag tijdens de race.”

Bekijk ook: Verstappen domineert in kwalificatie en pakt pole in Canada

Bekijk ook: Herbeleef fenomenale kwalificatie Max Verstappen