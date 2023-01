Australian Open haalt schouders op na partij die tot 04.00 uur in de nacht duurde

„Je zou verwachten dat je in de tijd tussen 19.00 uur en 00.00 uur twee wedstrijden zou kunnen spelen. We moeten ook de wedstrijden beschermen. Als je maar één wedstrijd in de avondsessie zet, dan heb je niets anders voor de fans en de uitzendgemachtigden als er iemand geblesseerd raakt”, zei Tiley voor de camera van Channel Nine.

„We moeten alle wedstrijden in veertien dagen spelen en hebben niet heel veel opties. We hebben vaker te maken gehad met lange partijen. Na het toernooi evalueren we jaarlijks, maar op dit moment is er geen reden om iets te wijzigen.” In 2008 eindigde een partij tussen Lleyton Hewitt en Marcos Baghdatis nóg later, om 04.34 uur.

Op sociale media spraken veel grootheden hun verbazing uit over de marathonpartij middenin de Australische nacht. „Er is geen sport die dit doet”, schreef Martina Navratilova. „Het is noodzakelijk dat we betere regels opstellen met betrekking tot het weer, begintijden voor wedstrijden én tijden om te stoppen.”

Murray toonde zijn ongenoegen al tijdens de partij en ook na de zinderende vijfsetter sprak hij zijn verontwaardiging uit. „Ik weet niet wie hier baat bij heeft. We zitten hier na een wedstrijd als deze en de discussie gaat hierover. In plaats van dat het over een epische wedstrijd gaat, eindigt het in een soort van farce.”

De Australian Open liet op sociale media beelden zien waaruit bleek dat Murray zo’n acht uur na het benutten van het matchpoint alweer op Melbourne Park was. De 35-jarige Schot neemt het zaterdag in de derde ronde op tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut.

Bron: discovery+