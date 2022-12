Premium Het beste van De Telegraaf

Bondscoach Andries Jonker aangeslagen: ’Kans op WK-deelname Viv nihil’

Door Steven Kooijman

Vivianne Miedema en Andries Jonker Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De vrees dat de knieblessure die Oranjeleeuwin Vivianne Miedema afgelopen donderdag in Londen bij haar club Arsenal opliep wel eens zeer ernstig kon zijn, is bewaarheid geworden. Het nieuws over de gescheurde voorste kruisband van zijn topspits is hard aangekomen bij Oranje-bondscoach Andries Jonker: „Ik schat de kans nihil dat Vivianne mee kan doen aan het WK.”