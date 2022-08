Jumbo blijft maar winnen: rit- en eindzege Laporte in Denemarken

Voorafgaand aan de vijfde en laatste etappe stonden Magnus Sheffield en Laporte in dezelfde tijd. De jonge Brit van Ineos-Grenadiers reed wel in de blauwe leiderstrui vanwege de honderdste in de door hem gewonnen tijdrit.

In de etappe van 126 kilometer was het wachten tot de laatste kilometer, waarin het bergop liep. Sheffield zat aan het begin in de problemen, maar kwam weer bij Laporte. De Fransman had echter meer in de benen zitten en won de sprint. Door de bonificatieseconden passeerde hij Sheffield.

Het betekende voor Laporte zijn derde en vierde zege van het seizoen. Eerder won hij al een rit in Parijs-Nice en een etappe in de Tour de France.