Wim Jansen krijgt mooie steunbetuiging uit Schotland

„Iedereen bij Celtic leeft mee met Wim en namens de club willen wij hem al het beste wensen”, is te lezen in een bericht op de officiële website van de Schotse club.

„Wim staat bij Celtic voor altijd in de geschiedenisboeken door het winnen van de landstitel in het seizoen 1997/1998. Het was het memorabele seizoen waarin Celtic ’stopped the 10’”, zo verwijst de club naar de landstitel die ervoor zorgde dat rivaal Glasgow Rangers er niet in slaagde om voor de tiende keer op rij kampioen van Schotland te worden.

Celtic en Glasgow Rangers regen in het verleden de titels aaneen in Schotland, maar geen van beide clubs slaagde erin om tien keer op rij kampioen te worden. De Rangers waren er dichtbij, maar Jansen gooide met Celtic in 1998 de deur dus dicht. In datzelfde seizoen won de voormalig Oranje-international met de groen-witte formatie ook de Schotse beker.

„Onze gedachten zijn bij Wim en zijn familie. Al het beste voor de man die Celtic een van de mooiste en belangrijkste kampioenschappen heeft bezorgd. Wim, you’ll never walk alone.”