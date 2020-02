Eva de Goede weer beste hockeyster ter wereld

De aanvoerster van de nationale ploeg ontving de prijs, een trofee in de vorm van een ster, uit handen van bondscoach Alyson Annan die zelf een dag eerder voor het derde jaar op rij was uitgeroepen tot beste vrouwencoach ter wereld. „Vorig jaar verbaasde het niemand dat jij won en nu weer niet”, zei Annan in Buenos Aires, waar de hockeysters zijn voor twee wedstrijden in de Pro League tegen Argentinië. „Voor het tweede jaar op rij de beste hockeyster ter wereld, ik ben heel trots op je.”

De verkiezing wordt gehouden onder nationale bonden, spelers, fans en journalisten. De Goede kreeg ruim 33 procent van de stemmen, iets meer dan de Argentijnse Carla Rebecchi die met 29 procent als tweede eindigde. Rebecchi was de favoriet bij de fans en de spelers, De Goede kreeg de meeste stemmen van de bonden. Matla, die buiten de top 3 viel, greep eerder ook al naast de prijs voor grootste talent.

„Het voelt geweldig om deze individuele prijs te winnen, dat betekent heel veel voor me”, zei De Goede. „Het is nooit mijn doel om de beste te zijn, maar om het beste van mezelf te geven voor het team en daarmee prijzen te winnen.”

Sinds de start van de verkiezing in 1998 is het de tiende keer dat een Nederlandse zich de beste hockeyster ter wereld mag noemen. Mijntje Donners (2003), Minke Booij (2006), Naomi van As (2009 en 2016), Maartje Paumen (2011 en 2012), Ellen Hoog (2014), Lidewij Welten (2015), wonnen de prestigieuze prijs eerder.