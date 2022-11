Premium Het beste van De Telegraaf

Eddy Achterberg ziet hoe tukkers beste openingsserie ooit neerzetten in eigen huis Zelfs geloof in titel FC Twente: ’Doelpunten komen vanzelf’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

De FC Twente-spelers vieren het doelpunt van Ricky van Wolfswinkel in blessuretijd tegen SC Cambuur. Ⓒ FOTO’S Getty Images & PRO SHOTS

ENSCHEDE - Hij mag het van veel mensen in zijn kennissenkring niet zeggen, maar De Keu gelooft er heilig in. Eddy Achterberg (75) denkt dat FC Twente de nieuwe kampioen van Nederland wordt. „De laatste jaren is het met de club steeds een stapje beter gegaan. Nu hoef je maar in De Grolsch Veste te gaan zitten, en dan komen de doelpunten vanzelf”, zegt de oud-voetballer.