Estavana Polman: ’We speelden als bagger’

Estavana Polman probeert een gaatje in de Deense defensie te vinden. Ⓒ Hollandse Hoogte

KUMAMOTO - „We played like shit.” Oftewel: „We speelden als bagger.” Klare taal van Estavana Polman nadat de handbalsters voor de tweede dag op rij verloren tijdens dit WK handbal. Na de dreun tegen Duitsland (23-25) was ditmaal Denemarken met 27-24 te sterk voor Oranje. „In de afwerking was het opnieuw belabberd. De flow was er niet.”