ALBLASSERDAM - Er is maar één Max Verstappen in de Formule 1. En er is maar één Jan-Cees Korteland op het water. De 35-jarige Alblasserdammer heeft zich in Italië gekroond tot wereldkampioen powerboat-racen. Alleen kende niemand hem nog. „Daarom heb ik onszelf maar aangemeld voor de uitblinkerslunch bij de koning en koningin…”