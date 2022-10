Summerville na droomavond op Anfield: ’Dit wordt een hele bijzondere verjaardag’

Gevraagd naar hoe hij het moment beleefde dat de bal voorbij Alisson in het doel van Liverpool rolde, zei Summerville kort na de spectaculaire zege: „Het ging zo snel, maar was een geweldig moment natuurlijk. Voor mij, maar ook voor mijn familie. Scoren op Anfield, tja....” De aanvaller bleek op instict te hebben gehandeld in de slotseconden van de wedstrijd. „Als je in de ’box’ (de zestien) staat, dan moet je snel nadenken. Het gebeurde gewoon.”

Bekijk hier de late treffer van Summerville (tekst gaat verder na Tweet):

Summerville is een product van ’Varkenoord’, maar kwam bij Feyenoord nooit aan de bak. Na verhuurperioden bij FC Dordrecht en ADO Den Haag waagde hij vervolgens de stap naar Engeland. De beloning voor die gewaagde sprong kwam dus zaterdagavond tijdens het treffen met de club van Oranje-captain Virgil van Dijk. Summerville keek na de wedstrijd kort terug op zijn vroegere ambities. „Ik kan mijn gevoel nu eigenlijk niet eens omschrijven. Als jonge jongen speelde ik voor Feyenoord en droomde ik er al van om in de Premier League te spelen. Om dan vervolgens ook te scoren op Anfield, dat is gewoon een droom voor ieder kind.”

De aanvaller vergat zijn familie niet te noemen in zijn nabeschouwing, al bleken die niet op de tribune te zitten in Liverpool. Summerville gaf aan ze een dag na de wedstrijd zelf te gaan opzoeken, en wandelt als hij dat doet ongetwijfeld een versierde woonkamer binnen. „Mijn familie is thuis in Nederland, maar ik ga ze morgen (vandaag, red.) opzoeken. Het is ook nog eens mijn verjaardag, dus dat wordt een hele bijzondere.”