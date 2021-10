Gerbrands ziet voor PSV ’een moeilijke route’ om naar Ajax toe te groeien

Ook kwam aan de orde hoe PSV de komende jaren dichter naar Ajax toe wil kruipen. Sinds de Amsterdamse club in 2018 het salarisplafond liet varen, is de financiële kloof met de Eindhovense club enorm gegroeid. Het spelersbudget van PSV komt zelfs niet meer in de buurt. In Eindhoven durven ze ook geen inkomsten uit Champions League-voetbal in de begroting op te nemen, zoals in Amsterdam wel gebeurt. „Pas als Nederland recht heeft op twee Champions League-plekken durven we dat wel”, kan er dan volgens algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV van een kentering sprake zijn.

Nu probeert PSV vooral heel slim te zijn en stapsgewijs dichter naar de nummer 1 van Nederland toe te groeien. „Als je elk seizoen bij de eerste twee speelt, dan kun je ook een keer kampioen worden. Maar het is wel een moeilijke route”, verklaarde Gerbrands dat ze in Eindhoven toch elk jaar over het halen van de landstitel spreken.

Daarna ging het weer vooral over de cijfers van het coronajaar. De grotere clubs, die aan het begin van de pandemie loyaal geld afdroegen om de kleinere clubs in leven te houden, blijken zelf het zwaarst getroffen te zijn. Het bijna een heel seizoen spelen zonder publiek kostte PSV bijvoorbeeld 24 miljoen euro aan omzet. Door de steun van de overheid en sponsors en seizoenkaarthouders, die geen geld terugeisten omdat ze wedstrijden niet konden bezoeken, bleef het netto verlies beperkt tot 8 miljoen euro.

Maar PSV kreeg ook aan de voetbalkant een financiële tik te verwerken. De Eindhovense club moet om de begroting sluitend te krijgen elk seizoen spelers met forse winst verkopen. Het verhandelen van Jeroen Zoet, Jorrit Hendrix en Sam Lammers kon niet voorkomen dat de club op die post een verlies leed van 21 miljoen euro. Een grote transfer voor 1 juni bleef deze zomer uit. Die kwamen pas daarna tot stand en tellen mee voor het lopende boekjaar. Door het eigen vermogen aan te spreken, kon PSV dat verlies opvangen. Dat eigen vermogen daalde daardoor van 40 miljoen euro naar 17 miljoen euro.

Gerbrands kondigde aan dat de opbrengsten van de zomerse transfers gebruikt worden om dat eigen vermogen weer aan te vullen. Dat moet ook wel, omdat de club inkomsten uit transfers nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. Dat blijft een kwetsbare factor. Met spelers als Noni Madueke, Ibrahim Sangaré en Cody Gakpo zit het de komende jaren wel goed. Maar daarna zal de academie nieuwe talenten moeten leveren.

Nieuw partnerfonds van 30 miljoen euro

PSV treedt nog voor het einde van het jaar naar buiten met de totstandkoming van een nieuw partnerfonds, waarin minimaal 30 miljoen euro is gestort. Het gaat om een achtergestelde lening zonder zeggenschap en zekerheidsstelling. Miljardair Robert van der Wallen, tevens voorzitter van de raad van commissarissen van PSV, kwam in het voorjaar met dat plan in de publiciteit. Hij verklaarde toen dat het streefbedrag 50 miljoen euro was.

PSV denkt echter 20 miljoen euro daarvan niet direct nodig te hebben. Waarvoor de Eindhovense club de kapitaalsinjectie van 30 miljoen precies gaat gebruiken, wordt pas later bekend. In het voorjaar was er nog sprake van investeringen in de omgeving van het stadion.

PSV keek in het voorjaar eerst naar de voordelen van een beursgang of het in zee gaan met een rijke eigenaar. Die twee opties haalden het niet. De Eindhovense club koos voor de oprichting van een tweede partnerfonds. Het eerste partnerfonds in de vorm van een achtergestelde lening leverde de club ook al 30 miljoen euro op. Aan achterstallige leningen heeft de club straks 60 miljoen euro uitstaan.

