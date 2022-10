Premium Het beste van De Telegraaf

Column Valentijn Driessen: ’Danny Blind de baas bij Ajax’

Ineens trad hij dan toch naar buiten. Na maanden van radiostilte liet algemeen directeur Edwin van der Sar in het weekblad Voetbal International zijn licht schijnen over het huidige Ajax, over de transferperiode die vijftig dagen geleden sloot, over Alfred Schreuder, over het technische duo Gerry Hamstra-Klaas Jan Huntelaar en over het aanstellen van een technisch directeur. „Op termijn, maar voorlopig niet”, zei Van der Sar, aan wie Hamstra en Huntelaar verantwoording schuldig zijn.