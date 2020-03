Darter Kyle Anderson test positief op coronavirus

Kyle Anderson, de 32-jarige Australiër, heeft positief getest op het coronavirus. Dat meldt The Sportsman Management Company zondagmiddag via de officiële kanalen.

Quarantaine

„Ik heb via FaceTime contact met hem gehad en Kyle heeft me verteld dat hij positief getest heeft”, vertelt directeur Mac Elkin. „Hij voelt zich op het moment goed, maar zit thuis in Mount Morgan in quarantaine. Tien dagen geleden is Kyle al teruggevlogen naar Australië, om in de buurt van zijn familie te zijn.”

De Australiër was op zeven van de laatste acht WK’s actief, maar reikte tijdens het grootste dartsevenement van het jaar nooit verder dan de laatste 32. In 2016 schakelde Vincent van der Voort hem uit, twee jaar later was Raymond van Barneveld te sterk.

„Ik blijf de komende tijd contact met hem houden over zijn situatie”, aldus Elkin. „We hopen natuurlijk op een snel herstel van Kyle, en dat we dit virus met z’n allen kunnen verslaan.”