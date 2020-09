Sam Lammers definitief van PSV naar Atalanta

De eerste transferperiode liep dit jaar van 1 juli tot 21 juli. De tweede is geopend op 3 augustus en duurt tot 5 oktober. Dit omdat diverse Europese competities vanwege corona een stuk later eindigden en clubs op 6 oktober hun selecties voor Europees voetbal moeten doorgeven aan de UEFA. Normaliter sluit de transfermarkt op 31 augustus.

DINSDAG 22 SEPTEMBER

Sam Lammers rondt transfer naar Atalanta Bergamo af

10.11 uur: Sam Lammers verruilt PSV definitief voor Atalanta Bergamo. De 23-jarige aanvaller had van PSV al de ruimte gekregen om zijn overgang naar de Italiaanse club af te ronden. Hij ontbrak daarom zaterdagavond bij de thuiswedstrijd tegen FC Emmen (2-1).

„Wij wilden heel graag met Sam verder, maar hij heeft toch een andere keuze gemaakt. Dat vinden we erg jammer, maar we wensen hem het beste”, zei technisch manager John de Jong, die de professionele houding van Lammers prijst. „We hebben stevige onderhandelingen gevoerd, maar altijd met respect voor elkaar. Als partijen moeilijk op één lijn komen of van mening verschillen, heeft dat niet zelden invloed op de werkhouding. Sam heeft zijn hoofd geen moment op hol laten brengen en dat tekent zijn karakter en houding.”

Lammers speelde sinds 2010 voor PSV, waar hij in 2016 zijn debuut maakte in het eerste elftal. Hij kwam tot 29 wedstrijden voor PSV en daarin was hij zes keer trefzeker.

„Het was een moeilijke beslissing om PSV te verlaten. Ik heb hier bijna tien jaar gespeeld en ben vanuit de jeugd doorgestroomd naar het eerste elftal”, aldus Lammers. „Uiteindelijk kies ik nu voor het spelen in een topcompetitie, omdat ik denk dat dit het beste is voor mijn ontwikkeling. Graag wil ik PSV bedanken voor de kansen die ik heb gekregen.”

Juventus eindigt in zoektocht naar spits bij Morata

08.02: In de zoektocht naar een nieuwe spits is Juventus uitgekomen bij een oude bekende. De Italiaanse kampioen staat op het punt om Alvaro Morata weer vast te leggen. De 27-jarige Spanjaard arriveerde maandagavond op het vliegveld in Turijn en wordt dinsdag medisch gekeurd.

Morata speelde tussen 2014 en 2016 ook al voor Juventus. Hij veroverde met de ’Oude Dame’ weliswaar twee landstitels, maar kwam zelf niet verder dan vijftien doelpunten in de Serie A. Morata keerde daarna terug naar Real Madrid. De spits verhuisde in 2017 naar de Engelse club Chelsea, maar verhuisde begin 2019 weer naar Madrid. Dit keer ging de 33-voudig international (zeventien goals) voor Atlético voetballen. Morata maakte afgelopen seizoen twaalf doelpunten in La Liga.

Juventus heeft een spits nodig na het vertrek van Gonzalo Higuaín. De club van onder anderen Matthijs de Ligt en Cristiano Ronaldo probeerde het eerst bij Edin Dzeko (AS Roma) en Luis Suárez, maar de Uruguayaanse spits van Barcelona lijkt over te stappen naar Atlético. Morata zou dan van de Madrileense club naar Turijn gaan.

ZONDAG 20 SEPTEMBER

Heerenveen verhuurt Runar Espejord aan Tromsø

22.44 uur: SC Heerenveen verhuurt Runar Espejord voor de rest van het kalenderjaar aan het Noorse Tromsø. De 24-jarige spits sluit per direct aan bij de club uit de eerste divisie, de op een na hoogste voetbaldivisie in Noorwegen.

Espejord maakte vorig seizoen tijdens de winter de overstap van Tromsø naar Heerenveen. Bij de Friese club kwam de aanvaller tot dusver acht keer in actie. Espejord speelde eerder al 107 officiële wedstrijden voor de Noren. Daarin was de aanvaller goed voor 25 goals en 8 assists.

„Door fysieke omstandigheden en het vroegtijdig beëindigen van de eredivisie door corona, heeft Runar niet veel gespeeld. De komende drie maanden kan hij in een vertrouwde omgeving weer aan spelen toe gaan komen om weer wedstrijdritme op te doen. We hebben er vertrouwen in dat Runar in januari weer aansluit bij de groep”, liet technisch manager Gerry Hamstra van Heerenveen weten.

Kika van Es keert terug bij FC Twente

International Kika van Es keert terug bij FC Twente. De 28-jarige verdedigster heeft in Enschede een contract tot het einde van dit seizoen ondertekend. De 64-voudig international speelde het afgelopen seizoen in Engeland voor Everton.

Van Es kwam in het seizoen 2017-2018 ook al voor FC Twente uit. „Een buitenlands avontuur stond hoog op mijn lijstje en met leerzame en mooie ervaringen keer ik nu terug”, liet Van Es weten. „De kans om weer voor FC Twente te spelen in de eredivisie wilde ik niet laten lopen. De competitie hier ontwikkelt zich en Nederland, dicht bij huis, is voor mij de plek om het beste uit mezelf te halen. Ik kijk ernaar uit om aan te sluiten in Enschede.”

Technisch manager René Roord noemde de terugkeer van Van Es een buitenkans voor FC Twente. „Wij zijn heel blij om een speelster van haar kaliber en met haar ervaring toe te kunnen voegen aan onze selectie.”

Van Es speelde eerder ook voor onder meer Willem II, VVV-Venlo, PSV en Ajax.

Vidal aan de slag bij Inter

21.56 uur: De Chileense international Arturo Vidal gaat weer in Italië voetballen. De 33-jarige middenvelder van Barcelona landde zondagavond in Milaan. Daar zal hij maandag bij Internazionale een medische keuring ondergaan. Indien hij de test goed doorstaat, ligt er voor hem een lucratief contract klaar.

Het contract van Vidal in Barcelona loopt nog een jaar door. Hij speelt sinds 2018 in Camp Nou. Trainer Ronald Koeman heeft hem echter niet meer nodig. De Spaanse club is bereid om Vidal voor een relatief kleine vergoeding aan Inter af te staan. Barça wil de selectie ’opschonen’ om ruimte te maken voor nieuwe spelers, onder wie wellicht Memphis Depay van Olympique Lyon.

Eerder kwam Vidal uit voor Leverkusen, Juventus en Bayern München. Bij Inter wacht hem een hereniging met coach Antonio Conte. Ze werkten in het verleden samen bij Juventus.

Vidal won in zijn loopbaan onder meer acht landstitels met drie verschillende clubs.

Leicester City huurt Turkse aanvaller Ünder van AS Roma

11.01 uur: Leicester City huurt Cengiz Ünder voor de rest van het seizoen van AS Roma. De 23-jarige Ünder speelde sinds 2017 voor AS Roma en kwam in 88 wedstrijden tot zeventien doelpunten en twaalf assists. Daarvoor speelde de aanvaller voor het Turkse Basaksehir.

„Ik kan niet wachten om te beginnen bij Leicester”, zegt Ünder. „Ik heb altijd in Engeland willen spelen en dit is een grote mogelijkheid voor mij in de Premier League. Ik denk dat ik veel kansen kan creëren voor mijn ploeggenoten.”

ZATERDAG 19 SEPTEMBER

Bale op huurbasis terug bij Tottenham

19.17 uur:Gareth Bale is terug bij Tottenham Hotspur. Zaterdagavond maakten de Spurs de terugkeer van de Welshman, die al enkele dagen in de lucht hing, bekend. De 31-jarige aanvaller wordt voor een seizoen gehuurd van Real Madrid.

Volgens Britse media betalen de Spurs zo’n 20 miljoen pond, omgerekend bijna 22 miljoen euro, aan salaris en andere vergoedingen voor Bale.

Bale verhuisde in 2013 voor zo’n 100 miljoen euro van Londen naar Madrid. De Welshman, die zes jaar bij de Spurs had gespeeld, was daarmee een tijdje de duurste voetballer ter wereld. Hij won met de ’Koninklijke’ onder meer twee landstitels en vier keer de Champions League (in 2014, 2016, 2017 en 2018). Bale was trefzeker in de finales van 2014 (tegen Atlético) en 2018. Als invaller maakte hij toen tegen Liverpool twee doelpunten.

Liverpool heet Jota welkom

18.38 uur: Liverpool heeft de Portugese international Diogo Jota vastgelegd. De 23-jarige aanvaller komt over van Wolverhampton Wanderers.

Jota speelde drie seizoenen bij de Wolves, waarmee hij in 2018 promoveerde naar de Premier League. In 67 duels kwam hij 16 keer tot scoren. Afgelopen seizoen was hij in de Europa League in 14 wedstrijden 9 keer trefzeker.

„Dit is een heel spannend moment voor mij en mijn familie. Dat ik nu onderdeel word van een club als Liverpool - de wereldkampioen - is gewoon ongelooflijk. Ik kan niet wachten om te beginnen”, aldus Jota.

Voor zijn tijd bij de Wolves speelde Jota bij Paços de Ferreira, Atlético Madrid en FC Porto.

Hoever naar Wolverhampton Wanderers

16:05 uur De Nederlandse verdediger Ki-Jana Hoever verhuist van Liverpool naar Wolverhampton Wanderers. De 18 jaar oude jeugdinternational heeft voor vijf jaar getekend bij de Premier League-club uit Wolverhampton.

„Ki is een jonge speler met een groot potentieel om een topspeler te worden. Hij kan als centrale verdediger en als rechtsback spelen. Hij speelde tegen de Wolves in de FA Cup-wedstrijd in 2019 toen hij nog maar 16 jaar oud was en heeft veel indruk op ons gemaakt”, aldus Jeff Shi, voorzitter van de Wolves.

„Ki is een talent dat we hebben gekocht voor de toekomst, maar hij kan het eerste team ook meteen een frisse impuls en flinke kwaliteitsinjectie geven.”

In september 2018 verhuisde Hoever van Ajax naar Liverpool, waar hij in januari van vorig jaar in het eerste elftal debuteerde.

Aston Villa versterkt zich met Traoré

10.19 uur: Aston Villa heeft zich versterkt met Bertrand Traoré. De 25-jarige aanvaller komt over van het Franse Olympique Lyon. Bij Villa wordt hij herenigd met een tweetal voormalig ploeggenoten in de selectie. Met Marvelous Nakamba speelde hij samen bij Vitesse, met Anwar El Ghazi bij Ajax.

„We zijn verheugd dat Bertrand ervoor heeft gekozen om naar Aston Villa te komen”, zei trainer Dean Smith. „Hij is een speler met een enorm talent die onze aanvallende opties zeker zal versterken.”

„Ik vind het fijn om terug te zijn in Engeland”, liet Traoré weten. „Ik wilde altijd al terugkeren naar de Premier League. Ik denk dat ik nu een betere speler ben, meer ervaren.”

FC Groningen huurt Leal van Villarreal

09.28 uur: FC Groningen huurt de Spanjaard Miguel Angel Leal voor een seizoen van het Spaanse Villarreal. De 23-jarige Spanjaard kan volgens de club op beide backposities uit de voeten.

Leal is afkomstig uit de jeugdopleiding van Villarreal. „Het is een prachtig stadion, zeer indrukwekkend”, kijkt de verdediger uit naar zijn eerste minuten van FC Groningen. „Ik kan niet wachten om hier te spelen, met mensen op de tribune moet het een prachtige sfeer geven.”

FC Groningen heeft volgens Leal veel interesse in hem getoond. „Dit is voor mij een mooie kans om veel te leren. Ik ken Luis Suarez, Arjen Robben en Virgil van Dijk, allemaal grote spelers die hier hebben gespeeld.”

De Spanjaard omschrijft zichzelf als aanvallende back die aan beide zijkanten kan spelen. „Ik ben een snelle speler, krachtig en heb een goede voorzet”, zegt hij. „Een back die verdedigend zijn mannetje staat en ook aanvallend een bijdrage levert.”

VRIJDAG 18 SEPTEMBER

Liverpool haalt Thiago Alcantara binnen

17.38 uur: De overstap van Thiago Alcantara naar Liverpool is definitief. De kampioen van Engeland neemt de Spanjaard over van Bayern München, dat het afgelopen seizoen met de middenvelder maar liefst drie hoofdprijzen won.

Liverpool maakte melding van een langdurige verbintenis, zonder in details te treden. Volgens ingewijden zou met de overgang een bedrag van ruim 20 miljoen euro gemoeid zijn. Daar kunnen nog de nodige bonussen bijkomen. Thiago (29) heeft zeven jaar bij Bayern gespeeld.

Bekijk ook: Bayern München bijt zich vast in Sergiño Dest

Eiting vertrekt naar Engeland

16.48 uur: Ajax verhuurt Carel Eiting dit seizoen aan Huddersfield Town. Dat meldt de zaakwaarnemer van de middenvelder.

Bekijk ook: Ajax verhuurt Carel Eiting aan Huddersfield Town

Ajax verlengt contract met Timber

16.37 uur: Ajax heeft het na dit seizoen aflopende contract met Jurriën Timber verlengd. De 19-jarige verdediger is nu tot de zomer van 2024 aan de Amsterdamse club verbonden.

Timber, die is geboren in Utrecht, speelt sinds 2014 bij Ajax. Op 7 maart dit jaar debuteerde hij in het eerste elftal. Dat was in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen in de competitie. Ajax won toen met 3-1. De jeugdinternational kwam zondag in het uitduel met Sparta Rotterdam (0-1) in de 84e minuut als invaller in het veld.

Higuain verruilt Juventus voor Amerikaanse club van Beckham

16.31 uur: Gonzalo Higuain vervolgt zijn loopbaan in de Verenigde Staten bij Inter Miami CF, de club van voormalig Engels international David Beckham. De Argentijnse spits had donderdag zijn contract bij de Italiaanse kampioen Juventus laten ontbinden.

Higuain (32) verruilde in 2016 Napoli voor de club uit Turijn, maar na twee seizoenen werd hij al verhuurd aan AC Milan en later ook nog aan Chelsea. Afgelopen seizoen was hij weer actief voor Juventus en scoorde acht keer in 32 wedstrijden.

„We zijn blij dat we een ervaren en succesvolle doelpuntenmaker, die uitblonk in de beste teams en beste competities, aan onze selectie kunnen toevoegen”, aldus Paul McDonough, technisch directeur van Inter Miami CF.

SC Heerenveen huurt kersvers Brighton-speler Van Hecke

12.27 uur: Jan Paul van Hecke, die onlangs zijn handtekening zette bij de Engelse voetbalclub Brighton & Hove Albion, speelt komend seizoen op huurbasis voor sc Heerenveen. De 20-jarige Van Hecke kwam afgelopen seizoen uit voor NAC Breda. Brighton maakte vorige week al bekend dat het plan was om Van Hecke, die een contract voor drie jaar heeft getekend, eerst te verhuren.

„Het is heel mooi dat Jan Paul voor ons heeft gekozen. Dat een Premier League-club hem als speler uit de eerste divisie overneemt, zegt alles over het talent, de kwaliteit en de potentie die Jan Paul bezit”, aldus technisch manager Gerry Hamstra. „Met hem erbij zitten we achterin nu ruimer in onze keuzes. Jan Paul maakt een stormachtige ontwikkeling door, die hij bij ons mag doorzetten.”

Van Hecke speelde zestien officiële wedstrijden voor NAC en daarin was hij goed voor vier doelpunten. Twee jaar geleden maakte Van Hecke pas de overstap van amateurclub vv Goes naar NAC.

ADO huurt Israëlische middenvelder Elmkies van Hoffenheim

11.10 uur: ADO Den Haag heeft zich tot het einde van het seizoen verzekerd van de diensten van de Israëlische middenvelder Ilay Elmkies. De 20-jarige Elmkies wordt gehuurd van de Duitse club 1899 Hoffenheim.

„Ilay is een veelzijdige middenvelder, die door Alfred Schreuder bij de A-selectie van Hoffenheim is gehaald. Terwijl hij al een tijdje op onze radar stond, viel hij vorige week nog meer op dankzij zijn eerste doelpunt voor Israël. We zijn blij dat Ilay met zijn profiel voor onze club heeft gekozen”, aldus Martin Jol, hoofd van het Technisch Hart van ADO.

Elmkies, die in Den Haag met nummer 10 gaat spelen, maakte tot op heden vier keer zijn opwachting in het Israëlisch elftal. Anderhalve week geleden kwam hij tot scoren in de Nations League-wedstrijd tegen Slowakije (1-1).

ADO neemt het zondag in Den Haag op tegen FC Groningen. De ploeg van trainer Aleksandar Rankovic begon het seizoen met een nederlaag bij Heracles (2-0).

DONDERDAG 17 SEPTEMBER

PEC Zwolle huurt aanvaller Pherai van Dortmund

20:54 uur PEC Zwolle heeft Immanuel Pherai gehuurd van Borussia Dortmund. De 19-jarige aanvallende middenvelder annex vleugelspits maakte in 2017 de overstap naar de topclub uit de Bundesliga. PEC huurt hem tot het einde van het seizoen.

Pherai, geboren Amsterdammer, komt uit de jeugd van AFC en kwam via AZ terecht bij Borussia Dortmund. Hij zat bij de club in het afgelopen seizoen vier keer bij de wedstrijdselectie, maar maakte nog geen officieel debuut in de hoofdmacht.

Pherai: „Ik ben blij met de kans die PEC Zwolle mij geeft. Door hier te gaan spelen kan ik mij nog meer ontwikkelen. Het spelen van wedstrijden op niveau is voor mij als 19-jarige nu topprioriteit. De enthousiaste gesprekken die ik heb gevoerd met de trainer en technisch manager gaven mij het gevoel dat PEC Zwolle een concreet plan met me heeft.”

Rummenigge meldt akkoord met Liverpool over Thiago

14.25 uur: Karl-Heinz Rummenigge, de voorzitter van Bayern München, heeft bevestigd dat zijn club een akkoord heeft bereikt met Liverpool over de transfer van Thiago Alcantara. Het was al bekend dat de toekomst van de Spaanse middenvelder niet in München zou liggen.

„Ik kan bevestigen dat FC Bayern het eindelijk eens is met Liverpool”, zei Rummenigge tegen het Duitse dagblad Bild. „Het was Thiago’s grote wens om voor het einde van zijn carrière nog een nieuwe uitdaging aan te gaan.” Thiago kwam in 2013 over van FC Barcelona, waar hij de jeugdopleiding doorliep.

„Een fantastische speler en wij zijn bereid aan bijna al zijn eisen te voldoen”, meldde Rummenigge begin juli al. „Maar het ziet er naar uit dat hij andere plannen heeft.” Volgens diverse media liep de overgang van Thiago vertraging op door de onzekerheid over de toekomst van Liverpool-middenvelder Georginio Wijnaldum.

Naar verluidt betaalt Bayern zo’n 22 miljoen euro voor Thiago. Trainer Hansi Flick heeft al afscheid van Thiago genomen. „Thiago is een uitzonderlijke speler die hier zeven enorm succesvolle jaren heeft doorgebracht”, aldus Flick. „Hij is een geweldig persoon en een uitstekende professional. Het was erg emotioneel vandaag toen hij afscheid nam van ons allemaal.”

Bale dicht bij terugkeer naar Tottenham Hotspur

08.23 uur: Gareth Bale staat voor een terugkeer naar Tottenham Hotspur. Volgens zijn zaakwaarnemer Jonathan Barnett is een transfer van Real Madrid naar de Spurs in de maak. „We zijn er dicht bij, maar het is nog niet rond”, aldus Barnett. „Het is een gecompliceerde deal.”

Bale (31) verhuisde in 2013 voor zo’n 100 miljoen euro van Londen naar Madrid. De Welshman, die zes jaar bij de Spurs had gespeeld, was daarmee een tijdje de duurste voetballer ter wereld. De aanvaller won met de ’Koninklijke’ onder meer twee landstitels en vier keer de Champions League (in 2014, 2016, 2017 en 2018). Bale was trefzeker in de finales van 2014 (tegen Atlético) en 2018. Als invaller maakte hij toen tegen Liverpool twee doelpunten.

Bale stond de afgelopen jaren vaak aan de kant met blessures. Ondanks alle veroverde prijzen en ruim honderd doelpunten voor Real hebben de fans hem nooit echt in de armen gesloten. Bale zag vorig jaar een transfer naar China afketsen. Trainer Zinedine Zidane liet hem afgelopen seizoen, waarin Real de Spaanse titel pakte, vooral op de bank zitten. Het is een publiek geheim dat de Madrilenen graag van Bale af willen. De vleugelspits staat nog twee jaar onder contract in de Spaanse hoofdstad.

José Mourinho hoopt als manager van de Spurs nu Bale aan te trekken, iets wat hem eerder bij Real Madrid niet lukte. „De voorzitter volgde mijn kennis en instinct, want kort nadat ik was vertrokken, haalde hij Gareth naar de club. Dat is geen geheim, Gareth weet dat ook”, zei de Portugees woensdag. Als Bale terugkeert, dan wordt hij bij de Spurs ploeggenoot van Oranje-international Steven Bergwijn.