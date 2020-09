Transferoverzicht: ADO huurt Israëlische middenvelder Elmkies van Hoffenheim

De eerste transferperiode liep dit jaar van 1 juli tot 21 juli. De tweede is geopend op 3 augustus en duurt tot 5 oktober. Dit omdat diverse Europese competities vanwege corona een stuk later eindigden en clubs op 6 oktober hun selecties voor Europees voetbal moeten doorgeven aan de UEFA. Normaliter sluit de transfermarkt op 31 augustus.

VRIJDAG 18 SEPTEMBER

ADO huurt Israëlische middenvelder Elmkies van Hoffenheim

11.10 uur: ADO Den Haag heeft zich tot het einde van het seizoen verzekerd van de diensten van de Israëlische middenvelder Ilay Elmkies. De 20-jarige Elmkies wordt gehuurd van de Duitse club 1899 Hoffenheim.

„Ilay is een veelzijdige middenvelder, die door Alfred Schreuder bij de A-selectie van Hoffenheim is gehaald. Terwijl hij al een tijdje op onze radar stond, viel hij vorige week nog meer op dankzij zijn eerste doelpunt voor Israël. We zijn blij dat Ilay met zijn profiel voor onze club heeft gekozen”, aldus Martin Jol, hoofd van het Technisch Hart van ADO.

Elmkies, die in Den Haag met nummer 10 gaat spelen, maakte tot op heden vier keer zijn opwachting in het Israëlisch elftal. Anderhalve week geleden kwam hij tot scoren in de Nations League-wedstrijd tegen Slowakije (1-1).

ADO neemt het zondag in Den Haag op tegen FC Groningen. De ploeg van trainer Aleksandar Rankovic begon het seizoen met een nederlaag bij Heracles (2-0).

DONDERDAG 17 SEPTEMBER

PEC Zwolle huurt aanvaller Pherai van Dortmund

20:54 uur PEC Zwolle heeft Immanuel Pherai gehuurd van Borussia Dortmund. De 19-jarige aanvallende middenvelder annex vleugelspits maakte in 2017 de overstap naar de topclub uit de Bundesliga. PEC huurt hem tot het einde van het seizoen.

Pherai, geboren Amsterdammer, komt uit de jeugd van AFC en kwam via AZ terecht bij Borussia Dortmund. Hij zat bij de club in het afgelopen seizoen vier keer bij de wedstrijdselectie, maar maakte nog geen officieel debuut in de hoofdmacht.

Pherai: „Ik ben blij met de kans die PEC Zwolle mij geeft. Door hier te gaan spelen kan ik mij nog meer ontwikkelen. Het spelen van wedstrijden op niveau is voor mij als 19-jarige nu topprioriteit. De enthousiaste gesprekken die ik heb gevoerd met de trainer en technisch manager gaven mij het gevoel dat PEC Zwolle een concreet plan met me heeft.”

Rummenigge meldt akkoord met Liverpool over Thiago

14.25 uur: Karl-Heinz Rummenigge, de voorzitter van Bayern München, heeft bevestigd dat zijn club een akkoord heeft bereikt met Liverpool over de transfer van Thiago Alcantara. Het was al bekend dat de toekomst van de Spaanse middenvelder niet in München zou liggen.

„Ik kan bevestigen dat FC Bayern het eindelijk eens is met Liverpool”, zei Rummenigge tegen het Duitse dagblad Bild. „Het was Thiago’s grote wens om voor het einde van zijn carrière nog een nieuwe uitdaging aan te gaan.” Thiago kwam in 2013 over van FC Barcelona, waar hij de jeugdopleiding doorliep.

„Een fantastische speler en wij zijn bereid aan bijna al zijn eisen te voldoen”, meldde Rummenigge begin juli al. „Maar het ziet er naar uit dat hij andere plannen heeft.” Volgens diverse media liep de overgang van Thiago vertraging op door de onzekerheid over de toekomst van Liverpool-middenvelder Georginio Wijnaldum.

Naar verluidt betaalt Bayern zo’n 22 miljoen euro voor Thiago. Trainer Hansi Flick heeft al afscheid van Thiago genomen. „Thiago is een uitzonderlijke speler die hier zeven enorm succesvolle jaren heeft doorgebracht”, aldus Flick. „Hij is een geweldig persoon en een uitstekende professional. Het was erg emotioneel vandaag toen hij afscheid nam van ons allemaal.”

Bale dicht bij terugkeer naar Tottenham Hotspur

08.23 uur: Gareth Bale staat voor een terugkeer naar Tottenham Hotspur. Volgens zijn zaakwaarnemer Jonathan Barnett is een transfer van Real Madrid naar de Spurs in de maak. „We zijn er dicht bij, maar het is nog niet rond”, aldus Barnett. „Het is een gecompliceerde deal.”

Bale (31) verhuisde in 2013 voor zo’n 100 miljoen euro van Londen naar Madrid. De Welshman, die zes jaar bij de Spurs had gespeeld, was daarmee een tijdje de duurste voetballer ter wereld. De aanvaller won met de ’Koninklijke’ onder meer twee landstitels en vier keer de Champions League (in 2014, 2016, 2017 en 2018). Bale was trefzeker in de finales van 2014 (tegen Atlético) en 2018. Als invaller maakte hij toen tegen Liverpool twee doelpunten.

Bale stond de afgelopen jaren vaak aan de kant met blessures. Ondanks alle veroverde prijzen en ruim honderd doelpunten voor Real hebben de fans hem nooit echt in de armen gesloten. Bale zag vorig jaar een transfer naar China afketsen. Trainer Zinedine Zidane liet hem afgelopen seizoen, waarin Real de Spaanse titel pakte, vooral op de bank zitten. Het is een publiek geheim dat de Madrilenen graag van Bale af willen. De vleugelspits staat nog twee jaar onder contract in de Spaanse hoofdstad.

José Mourinho hoopt als manager van de Spurs nu Bale aan te trekken, iets wat hem eerder bij Real Madrid niet lukte. „De voorzitter volgde mijn kennis en instinct, want kort nadat ik was vertrokken, haalde hij Gareth naar de club. Dat is geen geheim, Gareth weet dat ook”, zei de Portugees woensdag. Als Bale terugkeert, dan wordt hij bij de Spurs ploeggenoot van Oranje-international Steven Bergwijn.