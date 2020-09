’Ik wil in finale voor Tom Dumoulin iets kunnen betekenen’

Dylan van Baarle Ⓒ EPA

IMOLA - Dylan van Baarle had liever in de zonnige omstandigheden van zaterdag een WK gereden dan het helse weer dat deze zondag wordt verwacht. Hij hoopt weliswaar dat hij in de finale tóch een belangrijke rol kan vervullen voor kopman Tom Dumoulin, en wellicht zelf nog iets kan uitrichten. Al fietst Van Baarle met een handicap wanneer het kouder wordt. ,,Mijn handen verkleumen zo dat ze verkrampen. Het koersen gaat wel, maar het is niet ideaal.”