Dramatische aanloop naar El Clasico voor Real Madrid

De Braziliaan Tete opende de score, vervolgens schoot Raphaël Varane in eigen doel en om het voor de thuisclub nog erger te maken zorgde de Israëliër Manor Solomon voor nummer 3 in Oekraïens voordeel. Zonder de aan de knie geblesseerde leider Sergio Ramos waren de Spanjaarden achterin op z’n zachtst gezegd kwetsbaar.

Met Karim Benzema alsnog in het veld zette Real na rust serieus aan. Eerst schoot Luka Modric prachtig raak. Daarna troefde de net ingevallen Vinicius Junior de verdedigers van Shakhgta af en schoot de 2-3 binnen. In de resterende fase drong Real wel aan, maar was Shakhtar in de counter minstens zo gevaarlijk.

Federico Valverde leek in blessuretijd nog wel voor de gelijkmaker te zorgen, maar op advies van de VAR werd de treffer afgekeurd wegens hinderlijk buitenspel van Vinicius Junior. Het komende weekeinde staat in Spanje de klassieker Barcelona - Real Madrid op het programma.

