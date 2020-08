Oud-voetballer Ronaldinho terug in Brazilië

Ronaldinho bij de rechtbank in Asuncion. Ⓒ ANP/HH

De voormalige Braziliaanse stervoetballer Ronaldinho en zijn broer zijn terug in Brazilië. Een privéjet bracht de broers, die meer dan vijf maanden in detentie hebben gezeten in Paraguay, terug van de hoofdstad Asunción en landde dinsdagavond in Rio de Janeiro.