Snelste tijd Max Verstappen in laatste training op Albert Park

Verstappen reed de derde training aanvankelijk lang op de medium-band en werkte daarop ook zijn racesimulatie af, nadat de tweede training op vrijdag grotendeels in het water was gevallen.

Alonso en Ocon

Zijn snelste ronde op het zachtste rubber ging in 1.17,565. Daarmee was hij ruim anderhalve tiende sneller dan Alonso (Aston Martin) en bijna vier tienden dan Ocon (Alpine).

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez kwam niet verder dan de zesde tijd en klaagde veelvuldig over de balans van zijn auto. De Mexicaan maakte ook de nodige uitstapjes door het grind en het gras. „Ik kan het niet geloven, deze sessie”, zei Pérez over de boordradio. Tegen het einde van de training begon het ook nog even te regenen, waardoor er geen snellere tijden meer werden neergezet.

Nyck de Vries kwam niet verder dan de negentiende tijd, alleen Lando Norris was net iets langzamer. Schade aan de auto van De Vries resulteerde nog eventjes in een rode vlag, nadat er een onderdeel van zijn AlphaTauri was gevallen.

De kwalificatie in Melbourne start zaterdag om 7 uur ’s ochtends, Nederlandse tijd.