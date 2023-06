Hockeyers komen snelle achterstand te boven en verslaan Spanje

Oranje kwam in het eerste kwart op achterstand. Xavier Gispert scoorde voor Spanje uit een strafcorner. De hockeyers konden toch met een gelijke stand de rust in. Steijn van Heijningen scoorde in het tweede kwart ook uit een strafcorner.

Na de rust bleef het lang gelijk, maar Koen Bijen zette Oranje vlak voor het einde van het derde kwart op aangeven van Jasper Brinkman op 2-1. In het vierde kwart maakte Bijen zijn tweede en leken de hockeyers de zege binnen te hebben. Spanje kwam in de slotminuut echter nog terug tot 3-2 door een treffer van Alvaro Iglesias, waardoor het toch nog even spannend werd.

Nederland speelt maandag in Londen opnieuw tegen Spanje.