Getergde Abbingh wil trainer pijn doen

Lois Abbingh juicht na een punt. Ⓒ ANP

KUMAMOTO - Als er iemand is die Rusland in de halve finales van het WK handbal wil verslaan, is het Lois Abbingh wel. De 27-jarige topschutter van Oranje stuit niet alleen op acht ploeggenotes van het Russische Rostov-Don, maar treft ook haar trainer Ambros Martin, die tevens bondscoach is van Rusland. De Spanjaard gunde Abbingh in de aanloop naar dit WK weinig speeltijd, dus kan hij er op rekenen dat hij een tot op het bot getergde speelster tegenover zich krijgt.