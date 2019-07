Kruijswijk doet uitstekende zaken in Tour

Alaphilippe versloeg in een rechtstreeks duel Geraint Thomas, die tweede werd in Pau op 14 seconden. Thomas De Gendt werd derde in de tijdrit en Kruijswijk zesde op 45 seconden. Voor Alaphilippe is het de tweede ritzege in deze Tour. Hij was al de beste in de derde etappe naar Épernay, een heuvelachtige rit. Eerder dit seizoen won hij ook al de klassieker Strade Bianche en Milaan-Sanremo.

Zware val

Wout Van Aert startte als één van de favorieten in Pau, waar 27,2 kilometers bestreden moesten worden. Maar 1,1 kilometer voor de finish bleef de Belg van Jumbo-Visma in een bocht aan een spandoek hangen. Hierdoor ging hij hard onderuit en moest hij de Tour niet veel later verlaten.

Lange tijd was de Deen Kasper Asgreen de rapste, maar Thomas De Gendt klapte daar met een toptijd overheen. Bauke Mollema reed ondertussen een prima race tegen de klok en alleen de Belg was op dat moment nog sneller. Praktisch iedereeen reed zich stuk op de tijd van de Lotto-Soudal-renner. Rigoberto Uran kwam zelfs 0,28 seconden te kort.

Geletruidrager Julian Alaphilippe is in de race tegen de klok iedereen te snel af. Ⓒ AFP

Klassement

Pas toen de klassementsmannen met tijdritspecialiteiten aan de beurt waren, moest De Gendt de virtuele dagzege afstaan. Uiteindelijk waren alleen Thomas en de verrassende Alaphilippe sneller dan de Belg. Kruijswijk reed zich uiteindelijk naar een zesde tijd in de dertiende rit in Pau.

Kruijswijk schuift in het klassement nu een plek op, naar de derde plaats. Egan Bernal, bij Ineos ploeggenoot van Thomas, zakte naar de vijfde positie. In het algemeen klassement staat de verrassende Fransman Alaphilippe nu 1:26 minuut voor op Thomas. Kruijswijk volgt op 2:12 minuten.

