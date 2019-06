PSV versterkt zich met Afellay

Afellay keerde in maart al terug in Eindhoven, aanvankelijk alleen met de bedoeling om bij zijn oude club aan zijn herstel te werken. Dat heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat de 53-voudig international (die met Van Bommel samen uitkwam op het WK van 2010 en EK van 2012) zich weer heeft verbonden aan PSV, waar hij op 14 februari 2004 zijn debuut in de Eredivisie maakte.

„Ik ben er erg blij mee”, zegt Van Bommel. „Ibrahim heeft als speler bepaalde eigenschappen die iedere trainer graag in zijn selectie heeft. En hij brengt een flinke dosis ervaring mee.” De Utrechter kampte de afgelopen jaren met veel blessureleed. Afellay, die PSV na vier landstitels in 2011 verruilde voor FC Barcelona, is nu eindelijk weer fit.

Zware tijd

„Ibi heeft een hele zware tijd achter de rug, maar is inmiddels fysiek weer in orde”, aldus technisch manager John de Jong. „Hij heeft onder begeleiding van één van onze fysio’s maandenlang keihard gewerkt om fit te worden. Bij PSV onder-19 heeft hij vervolgens de groepstraining opgepakt en ook dat ging prima. Hij is nu toe aan de volgende stap en dat is trainen en spelen met een A-selectie. Ibi is één van ons en nog steeds een speler met veel kwaliteiten. Het is dus logisch dat wij hem deze kans bieden. We hebben er vertrouwen in dat het gaat lukken en daarom hebben we ook een optie in het contract opgenomen.”

Van Bommel weet dat hij een speler onder zijn hoede krijgt die de laatste jaren weinig heeft gevoetbald. „Natuurlijk, hij heeft lang niet gespeeld. Dat weten we en daar houden we rekening mee. We gaan op een verantwoorde manier met hem aan het werk.”