IJzersterke zege Verstappen na geweldige inhaalrace

Verstappen startte de Grand Prix van Hongarije vanaf P10, na een slecht verlopen Q3 op zaterdag. De Nederlander kreeg in het laatste deel van de kwalificatie technische problemen met zijn auto. Die had geen vermogen op een moment dat de Ferrari’s en Mercedes al uit zicht waren in de strijd om pole position. „Dit is uiteraard frustrerend, want ik had hier voor pole kunnen gaan. In Q2 zag het er nog goed uit, de snelheid zat er ook in”, zei de coureur na afloop van de kwalificatie.

Motorwissel

Na de problemen in de kwalificatie besloot Red Bull zondag de motoren van Sergio Pérez en Verstappen te vervangen. Dat had in Boedapest geen gevolgen qua straf, omdat zowel Pérez als Verstappen nog niet aan de limiet van de motorwissels zat. Pérez startte vanaf P11, een plaatsje achter Verstappen.

De start van de Grand Prix in Hongarije, waar Max Verstappen vanaf P10 begon. Ⓒ ANP/HH

Verstappen en Pérez startten de race op de Hungaroring op softs, net als polesitter George Russell. Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc (P2 en P3) begonnen op mediums. Verstappen startte goed en schoof snel op van plek 10 naar plek8. In de zevende ronde had de Nederlander, kort nadat de safetycar een kleine periode op de baan was geweest, ook Fernando Alonso te pakken. Door niet veel later ook Esteban Ocon te passeren stootte de regerend wereldkampioen door naar plek 6.

In de tiende ronde sloot Verstappen aan bij Lewis Hamilton en Lando Norris. Laatstgenoemde zag beide coureurs in korte tijd passeren en viel zelf terug naar plek 6. Verstappen zat in de achtervolging op Hamilton, maar klaagde over wat problemen met zijn koppeling, die slipte. Na zestien rondes ging de Nederlander naar binnen, om vervolgens op mediumbanden als achtste terug te keren in het veld. Twee ronden later schakelde ook Pérez over op mediums.

Knappe inhaalactie

Via een nieuwe passeeractie bij Alonso en een stop van Ocon schoof Verstappen op naar P4 en kon hij dus in de achtervolging op de Ferrari’s en leider Russell. De 24-jarige Brit mocht zich tot ronde 31 leider in de wedstrijd noemen, maar toen sloeg Leclerc toe. De Ferrari-coureur passeerde Russell via een knappe inhaalactie en nam de eerste plaats in de race over. Sainz en Verstappen profiteerden en verkleinden het gat met de nummer 2, vanaf dat moment dus Russell.

Na 38 ronden ging Verstappen naar binnen voor een nieuw setje mediums en nadat Leclerc net als Russell een keer naar binnen was geweest, passeerde de Nederlander de Mongeask in ronde 41. Een spin van Verstappen leek even roet in het eten te gooien, maar de mediumband leverde de Nederlander uiteindelijk toch het gewenste voordeel op. In ronde 45 haalde Verstappen Leclerc in via een geweldige actie bij het uitkomen van bocht 1.

Met nog 25 ronden te gaan had Verstappen alleen Hamilton en Sainz nog voor zich, maar nadat eerst de Spanjaard (verder op softs) en in ronde 51 Hamilton de pits in ging, kwam Verstappen aan de leiding. Een ongelofelijke meevaller voor Verstappen en het hele Red Bull-kamp, dat eigenlijk een vierde of vijfde plaats als hoogst haalbare had gezien en vooral aan damage control in Hongarije leek te moeten doen.

Hamilton ging door op softs en nadat Leclerc ook had gewisseld naar softbanden, viel de Monegask zelfs helemaal terug naar P6. Hamilton reed een sterk slot van de race en passeerde Sainz en Russell weer richting plaats 2. Met nog vijf ronden te gaan had Verstappen als koploper elf seconden voorsprong op Hamilton, en bij het ingaan van het laatste rondje kwam er wat regen uit de Hongaarse wolken. Het zat Verstappen echter niet meer dwars en zo boekte de Nederlander een van de mooiste overwinningen uit zijn loopbaan.

