Teleurgestelde ploeggenoot weigerde twee jaar met Zidane te praten

Zidane zette Frankrijk met een benutte strafschop nog wel op een vroege voorsprong in de mondiale eindstrijd, maar verloor in de verlenging bijna letterlijk zijn hoofd. De middenvelder gaf tegenstander Marco Materazzi een kopstoot en werd met rood van het veld gestuurd. Italië werd via de noodzakelijk geworden strafschoppenserie uiteindelijk wereldkampioen.

Excuses niet aanvaard

Waar Zidane zich na afloop in de kleedkamer excuseerde bij zijn ploeggenoten, moest Willy Sagnol daar niks van weten. „Ik heb niks tegen hem gezegd”, blikt de rechtsback van toen bij Radio Montecarlo terug. „En dat was maar goed ook, want het was er niet het goede moment voor. Ik ben naar de douches gelopen en heb er een tijdje staan roken. We hebben elkaar twee jaar lang niet gesproken.”

Zidane was in 1998 wereldkampioen en in 2000 Europees kampioen met Les Bleus geworden, maar die succesvolle periode kwam voor Sagnol net te vroeg. De rechtsback, die lange tijd Lilian Thuram voor zich had, werd met Frankrijk op het WK 2002 en het EK van 2008 in de groepsfase uitgeschakeld, terwijl de ploeg op het EK 2004 in de kwartfinale werd geëlimineerd door verrassing Griekenland. En ook de mondiale missie in 2006 mislukte dus uiteindelijk, mede door toedoen van Zidane.

Huwelijk

„Toen ik in 2008 ging trouwen, zei mijn vrouw dat ik hem moest uitnodigen. Ik heb hem gebeld, we zijn samen gaan eten en hebben een streep onder het verleden gezet.”