Ronald Koeman: ’Ik weet niet of mijn positie in gevaar is’

„We zijn superieur geweest. Het resultaat is onterecht, maar het is wat het is en we kunnen het niet veranderen. Het was moeilijk voor ons om in de wedstrijd te komen, want ze zetten veel druk op ons”, aldus Koeman, die Radamel Falcao na een half uur het winnende doelpunt zag maken.

„De nederlaag is niet het gevolg van onze houding of ons spel. Het niveau van het team is gedaald, maar we zijn zeer effectieve spelers kwijtgeraakt.”

Eigen positie?

Koeman wilde tegenover Spaanse media niet te veel loslaten over zijn toekomst. „Ik weet niet of mijn positie in gevaar is”, zo hield hij zich op de vlakte.

Afgelopen weekend verloor FC Barcelona de topper tegen Real Madrid met 2-1. Na dat duel werd de auto van Koeman belaagd toen hij wegreed bij het stadion.