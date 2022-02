Olympisch nieuws: Goud en zilver voor Zwitserse skicrossers

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Goud en zilver voor Zwitserse skicrossers

08:44 uur Zwitserland heeft op de Olympische Spelen goud en zilver gepakt op de skicross bij de mannen. De 29-jarige Ryan Regez werd op het Genting Snow Park in Zhangjiakou olympisch kampioen, voor zijn 36-jarige landgenoot Alex Fiva, de regerend wereldkampioen op het onderdeel waarop vier freestyleskiërs tegelijk een parcours met bochten en hellingen moeten afleggen. Het brons ging naar de Rus Sergei Ridzik.

Regez bezorgde zijn land de zevende gouden plak op deze Winterspelen. Vijf daarvan veroverden de Zwitsers op de piste van Yanqing bij het alpineskiën. In Zhangjiakou won eerder freestyleskiester Mathilde Gremaud goud op het onderdeel slopestyle.

Met zeven keer goud, twee keer zilver en vijf keer brons steeg Zwitserland naar de zesde plaats op de medaillespiegel. Nederland zakte naar de achtste plek met zes gouden, vijf zilveren en vier bronzen medailles. TeamNL heeft vrijdag op de schaatsbaan kans op eremetaal op de 1000 meter bij de mannen.

Finse ijshockeyers voor derde keer naar olympische finale

07:25 uur De ijshockeyers van Finland hebben voor de derde keer de finale bereikt op de Olympische Spelen. Na zilver op de Winterspelen van 1988 en 2006 hopen de Finnen zondag op de slotdag in Beijing voor het eerst goud te pakken. De tegenstander in de eindstrijd komt uit de tweede halve finale, tussen Zweden en titelverdediger Rusland.

Finland versloeg Slowakije in de halve finale met 2-0. Sakari Manninen opende in de eerste periode de score. Slowakije, dat in de kwartfinales de Verenigde Staten via shoot-outs had uitgeschakeld, miste heel wat kansen op de gelijkmaker. Nadat de Slowaken in de slotfase hun keeper hadden gewisseld voor een extra veldspeler, besliste Harri Säteri het duel door de puck in het lege doel te schuiven.

Finland eindigde in 1988 als tweede achter de Sovjet-Unie, in 2006 verloren de Finnen de finale tegen Zweden met 3-2. Het Scandinavische land pakte ook al vier keer brons op de Spelen. Vier jaar geleden in Pyeongchang ging het goud naar Rusland, dat Duitsland in de finale na verlenging met 4-3 versloeg.

Chinese freestyleskiester Eileen Gu pakt tweede goud

04:45 uur Freestyleskiester Eileen Gu heeft bij de Olympische Spelen in Beijing haar tweede titel behaald. De 18-jarige Chinese was vrijdag de beste op het onderdeel halfpipe. Gu, die in San Francisco is geboren, won eerder goud op de big air en zilver op de slopestyle.

In het Genting Snow Park in Zhangjiakou noteerde Gu als beste score 95,25. Het zilver ging naar de Canadese Cassie Sharpe (90,75) en het brons naar Rachael Karker, ook een Canadese: 87,75.

„Mijn grootste doel is om jonge meisjes te interesseren voor sport”, zei Gu, die in 2019 besloot voor China uit te komen op de Winterspelen van Beijing. Gu werd in de Verenigde Staten opgevoed door haar alleenstaande Chinese moeder.

China is door het goud van Gu geklommen naar de vierde plaats in de medaillestand met nu acht keer goud, vier maal zilver en twee keer brons.

De Bruin verbetert zich licht in laatste trainingen viermansbob

04:27 uur De Nederlandse bobsleeërs hebben bij de laatste trainingen in de viermansbob hun snelste tijd neergezet op de olympische baan. Piloot Ivo de Bruin en zijn remmers noteerden 59,86 in de vijfde trainingsrun. Dat was goed voor een twaalfde plaats, maar enkele snelle teams deden niet mee aan de training.

In de zesde training kwamen de bobsleeërs tot een tijd van 1.00,32. Dat was hun derde trainingstijd. Met veel teams niet in de baan was dat goed voor de negende tijd. De snelste tijden in de vijfde en zesde run kwamen van respectievelijk de Duitser Johannes Lochner en de Zwitser Michael Vogt. De Bruin was 1,00 en 0,31 seconde langzamer.

Het is voor De Bruin en zijn team de eerste keer dat ze deelnemen aan de Olympische Spelen. De piloot kwalificeerde zich aanvankelijk niet volgens de normen van NOC*NSF, maar werd toch door de bobsleebond voorgedragen voor de viermansbob. In de tweemansbob eindigde hij eerder deze week met remmer Jelen Franjic als 23e.