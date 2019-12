Clinic Ten Hag liefst 75.000 euro waard

Noussair Mazraoui en Nicolas Tagliafico (l.) serveren de gasten.

AMSTERDAM - Er is geen elftal in de Eredivisie met meer sterspelers dan dat van Ajax. In de Johan Cruijff ArenA bleken die smaakmakers zich gisteren tijdens The Art of Football echter ook te kunnen schikken in de rol van dienende speler. Zij heetten op het vierde gala van de Ajax Foundation iedereen welkom, serveerden gangen van het diner uit, overhandigden cadeaus aan de tafelkopers en gingen veel, heel veel op de foto met de in totaal 230 gasten.