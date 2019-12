Dienende Ajax-spelers serveren uit

Erik ten Hag, Jari Litmanen, Frank de Boer, Edwin van der Sar, Aron Winter, Richard Witschge en Ajax Foundation-ambassadeur John Heitinga fungeerden als tafelheer en tijdens de veiling ging onder meer een kunstwerk van Nicolas Tagliafico onder de hamer: een tekening van de Griekse god Ajax werd voor 16.000 euro aan de man gebracht. Ook een clinic van Ten Hag, die liefst 75.000 euro opleverde (dankzij drie bieders) en de sponsorreis naar een Europees uitduel bleken gewild.

Na het welkomstwoord van Foundation-voorzitter én Ajax-directeur Edwin van der Sar en tussen de gangen door traden dansertjes en danseresjes van Lucia Marthas op, bracht Lange Frans een voor de Ajax Foundation geschreven lied ten gehore en waren er verder optredens van The Tour en Romy Monteiro. Overigens werd het door de koks van Maison van den Boer én Dennis Huwaë bereide diner niet zoals voorgaande jaren op het veld, maar in een tot Ajax-museum verbouwde zaal van de ArenA genuttigd.

Ⓒ Photo Ajax Jasper Ruhe

De reden: normaal had het gala plaats ná het seizoen, dat nu nog in volle gang is. De borrel vooraf werd langs het veld, in de spelerstunnel en de kleedkamer geschonken. De presentatie was in handen van Natasja Froger en Ronald de Boer. De Ajax-vrouwen verkochten loten en maatschappelijk partner ABN AMRO zorgde voor vrijwilligers in de bediening. Wethouder Simone Kukenheim was als speciale gast van het Ajax Foundation-bestuur aanwezig, omdat diverse liefdadigheidsprojecten samen met de gemeente Amsterdam worden opgepakt. Het gala leverde een bedrag van 547.570 euro op.