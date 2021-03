Italiaan Guida scheidsrechter bij Ajax - Young Boys

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Volleybal: Celeste Plak na rustpauze weer beschikbaar voor Oranje

20.20 uur: Volleybalster Celeste Plak keert terug bij Oranje. De 25-jarige aanvalster laste vorig jaar zomer na afloop van het clubseizoen een rustpauze in om even afstand te nemen van het fulltime topsportleven. Nu zit ze volgens de Nederlandse volleybalbond weer boordevol ambitie om aan de slag te gaan. „Ik ben alweer aan het visualiseren hoe het is om in wedstrijden de bal keihard tegen de grond te slaan en dat voelt heel goed”, laat de 261-voudig international weten.

Plak oefende de afgelopen maanden alweer op Papendal, waar ze aansloot bij het Talentteam dat onder leiding staat van bondscoach Avital Selinger. Inmiddels traint ze daar iedere dag. „Ik vind de trainingen met het Talentteam verrassend leuk. Ook merk ik dat ik veel opsteek van de kennis van Avital. Ik moest echt weer vanaf nul beginnen, maar ik merk nu dat mijn niveau per dag weer stijgt.”

Plak was in het afgelopen jaar druk met een aantal projecten in de samenleving. „Ik heb alles gedaan wat ik wilde doen op maatschappelijk vlak en daarnaast heb ik ook goed aan mijzelf gewerkt. Ik ben er helemaal klaar voor om weer te beginnen.”

Voor het Nederlands team staat dit jaar de Nations League en het Europees kampioenschap op het programma. In 2022 speelt Oranje voor het eerst in de geschiedenis het wereldkampioenschap in eigen land. Plak beraadt zich momenteel over haar toekomstige club voor het seizoen 2021-2022. Met haar vroegere Italiaanse club Novara won ze in 2019 de Champions League.

Tennis: Federer bij rentree tegen Brit Evans

20.22 uur: Tennisser Roger Federer treft woensdag bij zijn rentree in het ATP-circuit op het internationale toernooi van Doha Daniel Evans. De 30-jarige Brit won dinsdag in de eerste ronde van de Fransman Jeremy Chardy, 6-4, 1-6 6-2. De Zwitser (39) had een ’bye’.

Federer, 20-voudig grandslamkampioen, kon door blessureleed meer dan een jaar geen wedstrijden spelen.

Voetbal: Italiaan Guida scheidsrechter bij Ajax - Young Boys

19.23 uur: De Italiaan Marco Guida is donderdag scheidsrechter bij Ajax - Young Boys, een wedstrijd in het kader van de Europa League. De Amsterdamse club laat weten dat hij wordt geassisteerd door zijn landgenoten Ciro Carbone en Giorgio Peretti.

De 39-jarige arbiter floot Ajax nog niet eerder. Wel was hij de VAR bij de wedstrijd Valencia - Ajax in 2019 (0-3) in de Champions League.

Paardensport: NK springruiters afgelast om paardenvirus

18.54 uur: Het Nederlands kampioenschap voor springruiters gaat niet door. Het evenement stond voor april op de agenda. De hippische federatie KNHS zag zich genoodzaakt dit besluit te nemen vanwege de uitbraak van een paardenvirus (rhinopneumonie), onlangs op een concours in Valencia.

Eerder al besloot de overkoepelende instantie FEI nagenoeg alle internationale wedstrijden in tien Europese landen in elk geval tot eind maart te verbieden, om verspreiding van de besmettelijke ziekte te tegen te gaan. Nederland behoort tot die landen.

Duidelijk was al dat het NK niet in Mierlo kon plaatsvinden, al jarenlang de locatie voor de titelstrijd. Daarop werd besloten de wedstrijd op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo te laten verrijden. De KNHS zegt het nu „niet verstandig te vinden een relatief grote groep paarden bij elkaar te brengen.”

KNHS-directeur topsport Iris Boelhouwer sprak van een teleurstelling. „Helaas is het met de huidige ontwikkelingen niet realistisch om te denken dat er een waardig kampioenschap gerealiseerd kan worden. We zijn met de bondscoaches in gesprek om een plan te maken hoe we voor zowel senioren als de jeugd een goed selectietraject richting de Olympische Spelen en verschillende Europese kampioenschappen kunnen uitwerken.”

Mogelijk dat er later dit jaar nog wel een NK voor springruiters wordt gehouden. De NK dressuur en eventing staan voor later in het jaar gepland.

Voetbal: VVV zonder topscorer Giakoumakis tegen Sparta

18.09 uur: VVV-Venlo speelt dinsdagavond (18.45 uur) zonder Georgios Giakoumakis tegen Sparta Rotterdam. Trainer Hans de Koning heeft de Griekse topscorer van de eredivisie niet opgenomen in de selectie voor de wedstrijd in Limburg.

Giakoumakis ontbrak zaterdag vanwege lichte klachten ook al in De Kuip tegen Feyenoord. Zonder Giakoumakis, die dit seizoen 23 van de 37 doelpunten van zijn club maakte, ging VVV kansloos onderuit (6-0).

VVV staat vlak boven de degradatiezone op de vijftiende plek, met 2 punten minder dan Sparta.

Paardensport: Hippische federatie houdt vast aan wereldbekerfinale in april

17.58 uur: De overkoepelende hippische federatie FEI is nog steeds van plan de finale van de wereldbeker springen en dressuur begin april te laten doorgaan. Vorige week nog legde de instantie vrijwel alle wedstrijden in Europa stil vanwege een uitbraak van het rhinopneumonie-virus op een concours hippique in Valencia.

„We willen vooralsnog de wedstrijden in Göteborg laten plaatsvinden”, zegt Sabrina Ibáñez, secretaris-generaal van de FEI. „Dat is ook wat de ruiters allemaal willen. Het is van belang het wedstrijdcircuit zo snel mogelijk weer in gang te zetten.”

Het verbod op de Europese wedstrijden duurt vooralsnog tot 28 maart. Op 1 april moeten de eerste rubrieken in de Zweedse stad beginnen. De veterinaire commissie van de FEI liet weten dat dit alleen gebeurt als het volledig verantwoord is. „We gaan met de gezondheid van de dieren uiteraard geen risico’s nemen.”

Het officiële aantal overleden paarden als gevolg van de crisis in Valencia is volgens de FEI tien. In Duitsland hebben betrokkenen verklaard dat dit getal waarschijnlijk wat hoger ligt. De FEI zegt dat in zes Europese landen het virus officieel is vastgesteld, naast Spanje is dat in Duitsland, België, Frankrijk, Italië en ook Zweden, het organiserende land van de wereldbekerfinales.

De maatregelen om verdere verspreiding van de paardenziekte te voorkomen gelden ook in Nederland. Namens TeamNL komt de komende week daardoor ook maar één springruiter in actie. Dat is Harrie Smolders, die al enige tijd op het Winter Equestrian Festival in Wellington in de Verenigde Staten verblijft.

Volleybal: Winst en verlies beachvolleybalsters Keizer/Meppelink in Qatar

17.57 uur: Het beachvolleybalduo Sanne Keizer/Madelein Meppelink is met wisselend succes begonnen aan het 4-sterrentoernooi in Qatar. Het als elfde geplaatste koppel startte in poule F met een overwinning tegen de landgenoten Marleen Ramond-Van Iersel en Pleun Ypma: 21-19 21-15. Daarna moesten Keizer en Meppelink hun meerdere erkennen in de Europese kampioenen Anouk Vergé-Dépré en Joana Heidrich uit Zwitserland: 21-13 21-18.

Het toptoernooi in Doha is het eerste evenement op de World Tour in bijna een jaar. Tijdens het vrouwentoernooi, dat voor de eerste keer in Qatar wordt gehouden, mogen de teams hun reguliere outfit dragen. De FIVB en de Qatar Volleyball Association hebben een kledingvoorschrift dat voorzag in het dragen van lange kleding teruggedraaid.

Tijdens het evenement in Doha kunnen weer punten worden verdiend voor de olympische plaatsingslijst. Keizer en Meppelink staan er op de olympische ranking met de achtste plek goed voor. De beste vijftien teams op de geschoonde lijst - zowel bij de mannen als vrouwen maximaal twee koppels per land - plaatsen zich voor Tokio 2021. Teams die nog geen olympisch ticket hebben, kunnen zich nog kwalificeren bij de Europese Continental Cup die eind juni op het strand van Scheveningen wordt gespeeld.

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen staan momenteel zevende op de olympische ranking. Het als zesde geplaatste koppel sloot dinsdag in Qatar het eerste groepsduel winnend af. Ook Jasper Bouter en Ruben Penninga, die zich maandag via het kwalificatietoernooi voor het hoofdschema plaatsten, wonnen hun eerste pouleduel. Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde begonnen in Doha aan de groepsfase met een nederlaag.

Volleybal: Olympisch kwalificatietoernooi beach op strand Scheveningen

17.24 uur: De laatste mogelijkheid voor Europese beachvolleyballers zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokio is eind juni op het strand van Scheveningen. Volleybalbond Nevobo meldde dinsdag dat de zogenoemde Continental Cup Finals van de Europese bond CEV zijn toegewezen aan Nederland. Vorig jaar zou het OKT in Eindhoven worden gehouden, maar vanwege de coronapandemie ging dat toernooi niet door.

De organisatie van de wedstrijden in Den Haag is in handen van evenementenbureau Sportworx, dat eerder het King of the Court-toernooi in Utrecht organiseerde. Het OKT is van 23 tot en met 26 juni.

Aan de Finals in Scheveningen doen teams uit zestien landen mee. Zowel bij de mannen als de vrouwen ligt er één ticket voor Tokio klaar. Alleen teams die zich nog niet hebben geplaatst voor de Spelen van Tokio mogen hun land vertegenwoordigen. In 2016 slaagden Jantine van der Vlist en Sophie van Gestel er op die manier in zich te plaatsen voor de Spelen van Rio.

„Het is geweldig dat we erin geslaagd zijn het OKT opnieuw in Nederland te organiseren”, zegt Nevobo-voorzitter Peter Sprenger. „Er is hard gewerkt om na het niet doorgaan van de Continental Cup Finals vorig jaar dit bijzondere evenement toch in Nederland te laten plaatsvinden. We draaien met het beachvolleybal bij zowel de mannen als vrouwen al jaren mee in de wereldtop. Om dan gastheer van het OKT te mogen zijn is een unieke kans, waarvoor geen betere plek te bedenken is dan het strand in Scheveningen.”

Naast de reeds bestaand accommodatie verrijst in Scheveningen een coronaproof stadion. Het is een kopie van het stadion van King of the Court dat in Utrecht werd gehouden in september 2020. Het centre court zal daarin gelegen zijn en biedt ruimte aan 500 toeschouwers.

Om plaatsing voor de Spelen af te dwingen moeten Nederlandse koppels op 14 juni in de geschoonde top 15 van de olympische wereldranglijst staan. Daarna volgt de laatste mogelijkheid in Den Haag.

Voetbal: Slavia Praag nodigt medisch personeel uit voor Europees duel

16.20 uur: De Tsjechische voetbalclub Slavia Praag heeft medisch personeel uitgenodigd voor de thuiswedstrijd in de Europa League tegen Rangers. De medewerkers van de wegens corona zwaar overbelaste zorginstellingen mogen donderdag op de viptribune van het Sinomo-stadion in Praag zitten. Slavia Praag kreeg vorige maand flinke kritiek, omdat het toen heel wat beroemdheden naar binnen had gelaten bij de Europese thuiswedstrijd tegen Leicester City.

Tussen de vips op de tribune zat ook Roman Prymula, voormalig minister van Volksgezondheid in Tsjechië, die eerder die dag nog had gepleit voor verdere restricties om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Procentueel gezien behoort Tsjechië in Europa tot de landen met de meeste besmettingen. Toch bekeek Prymula samen met onder anderen tennisster Petra Kvitova en enkele politici in het stadion het duel met Leicester, dat in 0-0 eindigde. Slavia Praag won de return in Leicester met 2-0 en bereikte daardoor de laatste zestien.

Dit keer nodigt Slavia Praag geen vips uit, maar seizoenkaarthouders die in de medische zorg werken. „Bedankt voor het redden van onze levens”, schrijft voorzitter Jaroslav Tvrdik van Slavia Praag op Twitter.

Wielrennen: Gelderland wil Super WK Wielrennen 2027 binnenhalen

15.26 uur: Gelderland wil het Super WK Wielrennen 2027 organiseren. Dit Super WK is een allesomvattend wielerevenement. Alle wieleronderdelen, van wegwielrennen tot mountainbiken en kunstfietsen komen op het evenement aan bod. Het Super WK is nieuw op de kalender en wordt eens in de vier jaar gehouden. De eerste is in 2023 in het Schotse Glasgow.

Organisator van sportevenementen TIG Sports en sportcentrum Papendal hebben samen met wielerbond KNWU de belangstelling voor een Super WK in Nederland gepeild. De partijen benaderden daarvoor onder andere Gelderland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zo blijkt uit een brief die het college van burgemeester en wethouders van Arnhem dinsdag aan de gemeenteraad in die stad heeft gestuurd.

Arnhem, Nijmegen, Ede, Apeldoorn de Achterhoek en de provincie Gelderland maken onder de naam Gelrestad Sport een bidbook, dat de KNWU eind maart zal aanbieden aan de internationale wielerbond UCI. Deelnemende gemeenten en de andere overheden moeten voor eind juni beslissen hoe ze mee willen doen en hoeveel geld ze daarvoor over hebben. Een provinciale en een rijksbijdrage is voor de gemeenten een expliciete voorwaarde om door te gaan met de bieding. Als dat allemaal in orde komt, wordt het definitieve bid in juli getekend, waarna de UCI in september een besluit neemt.

Gelrestad Sport noemt het Super WK Wielrennen „een droomevenement”, dat voor sociaal-maatschappelijke en economische voordelen zal zorgen. „De Gelresteden en de Achterhoek kunnen laten zien wat ze allemaal in huis hebben op het gebied van fietsen: sport, toerisme, wegen, duurzaamheid en gezondheid.” Gelderland organiseerde in 2016 al de eerste etappes van de Giro d’Italia. Dat was een groot en drukbezocht succes.

Schaatsen: Otterspeer stapt over naar schaatsteam Reggeborgh

15.23 uur: ein Otterspeer rijdt met ingang van komend seizoen voor schaatsteam Reggeborgh. De Nederlands kampioen sprint heeft een contract getekend voor twee jaar bij de ploeg van coach Gerard van Velde. Otterspeer (32) komt over van Jumbo-Visma, waar hij zeven seizoenen voor heeft gereden.

In een toelichting zegt Otterspeer: „Ik was na die zeven jaar toe aan een nieuwe uitdaging en een frisse aanpak. Ik ben ooit ook begonnen bij Gerard van Velde en we hebben altijd goed contact gehouden.”

Volgens Otterspeer was het geen gemakkelijke keuze. „Ik heb er met veel mensen over gesproken en dit is voor mij de beste weg naar het olympisch podium. Ik heb fantastische tijden en successen bij Jumbo gekend, maar nu is het tijd voor een andere weg in mijn carrière. Ik volg mijn hart.”

Otterspeer reed van 2011 tot 2014 bij trainer Van Velde, eerst voor team APPM, later werd dat Beslist.nl. Bij Reggeborgh wordt hij ook weer herenigd met oud-ploeggenoot Kjeld Nuis.

Over zijn doelen is Otterspeer duidelijk. „Dat zijn de Olympische Spelen. Ik weet dat ik het in me heb. We willen allemaal olympisch goud, ik ook. Met die gedachte sta ik iedere dag op.”

Naast Otterspeer wordt Reggeborgh komend seizoen uitgebreid met Stefan Westenbroek en Marrit Fledderus.

Tafeltennis: Eerland verliest opnieuw in Doha

15.13 uur: Tafeltennisster Britt Eerland is er na een goede start niet in geslaagd de laatste zestien te bereiken op het WTT Star Contender-toernooi in Doha. Eerland, die een bye had in de eerste ronde, verloor bij haar eerste optreden van de Zuid-Koreaanse qualifier Kim Hayeong. De zege werd behaald in vijf games: 4-11 7-11 11-9 13-11 11-4.

Vorige week verloor Eerland, eveneens in Doha, ook al in de tweede ronde. Toen had ze de pech dat ze het moest opnemen tegen de als eerste geplaatste Japanse Mima Ito, tegen wie ze het in vijf games net niet redde. Eerland moet zich nog plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokio.

Turnen: Ook geen ’testevent’ voor turners in Tokio

13.29 uur: Voor de Nederlandse turners blijft alleen de Europese titelstrijd nog over om in wedstrijdverband uit te komen voordat de Olympische Spelen in juni beginnen. De voor 4 mei geplande wereldbekerwedstrijd in Tokio, tevens een zogenoemd testevent voor de Spelen, gaat niet door. De onzekerheid over de reisbeperkingen vanwege het coronavirus hebben de organisatoren doen besluiten het evenement af te gelasten. Gymnastiekbond KNGU was van plan met enkele turners en turnsters af te reizen naar Japan.

„We hebben nu nog één wedstrijd in plaats van de vijf waar we ons hadden willen voorbereiden op de Spelen”, zegt technisch directeur Mark Meijer van de KNGU. „Het is vreselijk balen voor onze sporters dat er weer een wegvalt. Tokio had een ervaringsmoment moeten zijn.”

Vorige week al werd door de internationale bond FIG besloten dat ook de wedstrijd in Tokio niet zou gelden als kwalificatiemoment voor meerkampers. Eerder waren wedstrijden in Stuttgart en Birmingham al afgelast, waarmee er geen sprake meer was van een serie waarin allrounders nog tickets voor de Spelen konden verdienen. Dat kan nu alleen nog op het EK, eind april in Basel. Meijer kon niet zeggen of daar nu meer kansen op olympische kwalificatie voor met name Casimir Schmidt liggen. „Onze vraag daarover ligt bij de FIG.”

Motorsport: Start seizoen WK Superbike met twee weken vertraagd

13.29 uur: De start van het wereldkampioenschap Superbike is opnieuw verplaatst. Van 7 tot en met 9 mei zouden de eerste wedstrijden worden gehouden op het circuit van Estoril, maar de verscherpte coronamaatregelen in Portugal verhinderen dat. Daardoor wordt het seizoen nu geopend van 21 tot en met 23 mei in het Spaanse Aragón.

Het WK Superbike, waarin de Nederlander Michael van der Mark uitkomt, zou aanvankelijk op het TT Circuit van Assen beginnen. Maar nadat was gebleken dat dat vanwege de coronamaatregelen in Nederland zonder publiek zou moeten gebeuren, paste organisator Dorna de kalender aan. De wedstrijden voor de zware motoren in Assen werden verschoven naar eind juli. Assen is nu de vierde wedstrijd in de reeks, die voor het eerst het Circuito de Navarra aandoet. Het circuit in Noord-Spanje is in augustus decor voor de vijfde wedstrijd. Dorna hoopt later in het jaar alsnog Estoril aan te doen.

Wielrennen: Ciccone langer bij Trek-Segafredo

10.55 uur: De Italiaan Giulio Ciccone rijdt tot en met 2024 voor Trek-Segafredo. Het team onder leiding van manager Luca Guercilena heeft het contract met de 26-jarige coureur met drie jaar verlengd. Dat meldde de ploeg een dag voor de start van Tirreno-Adriatico, de rittenkoers waar Ciccone het seizoen woensdag vervolgt.

„We zijn blij dat we ook de komende jaren op Giulio kunnen bouwen. Hij heeft de potentie om een van de leidende figuren in de WorldTour te worden. Daarom wilden we hem ook per se voor langere tijd vastleggen”, verklaarde Guercilena, de baas van de ploeg waarvoor ook onder anderen Bauke Mollema uitkomt.

Ciccone won in zijn eerste jaar bij Trek in 2019 een rit en het bergklassement in de Giro d’Italia. In de Tour de France van dat jaar droeg hij twee dagen de gele leiderstrui.

Algemeen: Olympische vlam vertrekt zonder publiek

09.03 uur: De start van de estafette van de olympische vlam door Japan zal zonder publiek plaatsvinden. Dat schrijft de Japanse krant Yomiuri Shimbun dinsdag. Het was eigenlijk de bedoeling dat behalve een aantal genodigden er zo’n 3000 toeschouwers bij de ceremonie aanwezig zouden zijn. Dat is volgens de krant vanwege de zorgen over verspreiding van het coronavirus teruggedraaid.

De tocht met de olympische fakkel begint op 25 maart in Fukushima, waar tien jaar geleden een tsunami leidde tot een kernramp. Het terrein waar de eerste loper de fakkel in ontvangst neemt, is een voetbaltrainingscentrum, maar was destijds hoofdkwartier van de hulpdiensten.

Het is de bedoeling dat zo’n 10.000 lopers de vlam via alle 47 regio’s van Japan op 23 juli in Tokio laten aankomen. In Japanse media wordt gespeculeerd dat de eerste loper een speelster uit de nationale voetbalploeg is. Toeschouwers langs de route mogen alleen applaudisseren en niet aanmoedigen.

Voetbal: Sepp Blatter viert 85e verjaardag in kliniek

08.11 uur: Voormalig FIFA-voorzitter Joseph Blatter zal zijn 85e verjaardag woensdag in een herstelkliniek in de Walliser Alpen moeten vieren. De Zwitser herstelt daar van een ingrijpende hartoperatie die hij eind vorig jaar onderging. Blatter werd na de operatie een week in een kunstmatige coma gehouden.

Zijn dochter Corinne Blatter meldde eind januari dat haar vader de intensive care had verlaten. Bronnen bevestigen aan persbureau DPA dat Blatter momenteel revalideert in een kliniek in het kanton Wallis. Blatter hoopt eind maart weer naar huis te kunnen.

Turnen: Chinezen niet welkom voor trainingskamp in Japan

07.41 uur: Een gepland trainingskamp van de Chinese selectie in Japan kan niet doorgaan vanwege de coronapandemie. De stad Sabae, waar de olympische ploeg zich wilde voorbereiden op de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio, zegt een veilige omgeving voor de gezondheid van de Chinezen niet te kunnen garanderen. Volgens tv-zender NHK is in China met begrip gereageerd.

De burgemeester van Sabae had vanwege de aanhoudende reeks coronabesmettingen vorige maand contact gezocht met de Chinese turnbond en de problemen beschreven. De bond zou daarop besloten hebben het trainingskamp af te zeggen. Volgens NHK zoeken de bestuurders in Sabae nog naar een manier om de Chinese turnploeg te ondersteunen.