Wielrennen: Gelderland wil Super WK Wielrennen 2027 binnenhalen

15.26 uur: Gelderland wil het Super WK Wielrennen 2027 organiseren. Dit Super WK is een allesomvattend wielerevenement. Alle wieleronderdelen, van wegwielrennen tot mountainbiken en kunstfietsen komen op het evenement aan bod. Het Super WK is nieuw op de kalender en wordt eens in de vier jaar gehouden. De eerste is in 2023 in het Schotse Glasgow.

Organisator van sportevenementen TIG Sports en sportcentrum Papendal hebben samen met wielerbond KNWU de belangstelling voor een Super WK in Nederland gepeild. De partijen benaderden daarvoor onder andere Gelderland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zo blijkt uit een brief die het college van burgemeester en wethouders van Arnhem dinsdag aan de gemeenteraad in die stad heeft gestuurd.

Arnhem, Nijmegen, Ede, Apeldoorn de Achterhoek en de provincie Gelderland maken onder de naam Gelrestad Sport een bidbook, dat de KNWU eind maart zal aanbieden aan de internationale wielerbond UCI. Deelnemende gemeenten en de andere overheden moeten voor eind juni beslissen hoe ze mee willen doen en hoeveel geld ze daarvoor over hebben. Een provinciale en een rijksbijdrage is voor de gemeenten een expliciete voorwaarde om door te gaan met de bieding. Als dat allemaal in orde komt, wordt het definitieve bid in juli getekend, waarna de UCI in september een besluit neemt.

Gelrestad Sport noemt het Super WK Wielrennen „een droomevenement”, dat voor sociaal-maatschappelijke en economische voordelen zal zorgen. „De Gelresteden en de Achterhoek kunnen laten zien wat ze allemaal in huis hebben op het gebied van fietsen: sport, toerisme, wegen, duurzaamheid en gezondheid.” Gelderland organiseerde in 2016 al de eerste etappes van de Giro d’Italia. Dat was een groot en drukbezocht succes.

Schaatsen: Otterspeer stapt over naar schaatsteam Reggeborgh

15.23 uur: Hein Otterspeer rijdt met ingang van komend seizoen voor schaatsteam Reggeborgh. De Nederlands kampioen sprint heeft een contract getekend voor twee jaar. Otterspeer (32) komt over van Jumbo Visma, waar hij heeft zeven seizoenen voor heeft gereden.

In een toelichting zegt Otterspeer: „Ik was na die zeven jaar toe aan een nieuwe uitdaging en een frisse aanpak. Ik ben ooit ook begonnen bij Gerard van Velde (coach Reggeborgh) en we hebben altijd goed contact gehouden.”

Tafeltennis: Eerland verliest opnieuw in Doha

15.13 uur: Tafeltennisster Britt Eerland is er na een goede start niet in geslaagd de laatste zestien te bereiken op het WTT Star Contender-toernooi in Doha. Eerland, die een bye had in de eerste ronde, verloor bij haar eerste optreden van de Zuid-Koreaanse qualifier Kim Hayeong. De zege werd behaald in vijf games: 4-11 7-11 11-9 13-11 11-4.

Vorige week verloor Eerland, eveneens in Doha, ook al in de tweede ronde. Toen had ze de pech dat ze het moest opnemen tegen de als eerste geplaatste Japanse Mima Ito, tegen wie ze het in vijf games net niet redde. Eerland moet zich nog plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokio.

Turnen: Ook geen ’testevent’ voor turners in Tokio

13.29 uur: Voor de Nederlandse turners blijft alleen de Europese titelstrijd nog over om in wedstrijdverband uit te komen voordat de Olympische Spelen in juni beginnen. De voor 4 mei geplande wereldbekerwedstrijd in Tokio, tevens een zogenoemd testevent voor de Spelen, gaat niet door. De onzekerheid over de reisbeperkingen vanwege het coronavirus hebben de organisatoren doen besluiten het evenement af te gelasten. Gymnastiekbond KNGU was van plan met enkele turners en turnsters af te reizen naar Japan.

„We hebben nu nog één wedstrijd in plaats van de vijf waar we ons hadden willen voorbereiden op de Spelen”, zegt technisch directeur Mark Meijer van de KNGU. „Het is vreselijk balen voor onze sporters dat er weer een wegvalt. Tokio had een ervaringsmoment moeten zijn.”

Vorige week al werd door de internationale bond FIG besloten dat ook de wedstrijd in Tokio niet zou gelden als kwalificatiemoment voor meerkampers. Eerder waren wedstrijden in Stuttgart en Birmingham al afgelast, waarmee er geen sprake meer was van een serie waarin allrounders nog tickets voor de Spelen konden verdienen. Dat kan nu alleen nog op het EK, eind april in Basel. Meijer kon niet zeggen of daar nu meer kansen op olympische kwalificatie voor met name Casimir Schmidt liggen. „Onze vraag daarover ligt bij de FIG.”

Motorsport: Start seizoen WK Superbike met twee weken vertraagd

13.29 uur: De start van het wereldkampioenschap Superbike is opnieuw verplaatst. Van 7 tot en met 9 mei zouden de eerste wedstrijden worden gehouden op het circuit van Estoril, maar de verscherpte coronamaatregelen in Portugal verhinderen dat. Daardoor wordt het seizoen nu geopend van 21 tot en met 23 mei in het Spaanse Aragón.

Het WK Superbike, waarin de Nederlander Michael van der Mark uitkomt, zou aanvankelijk op het TT Circuit van Assen beginnen. Maar nadat was gebleken dat dat vanwege de coronamaatregelen in Nederland zonder publiek zou moeten gebeuren, paste organisator Dorna de kalender aan. De wedstrijden voor de zware motoren in Assen werden verschoven naar eind juli. Assen is nu de vierde wedstrijd in de reeks, die voor het eerst het Circuito de Navarra aandoet. Het circuit in Noord-Spanje is in augustus decor voor de vijfde wedstrijd. Dorna hoopt later in het jaar alsnog Estoril aan te doen.

Wielrennen: Ciccone langer bij Trek-Segafredo

10.55 uur: De Italiaan Giulio Ciccone rijdt tot en met 2024 voor Trek-Segafredo. Het team onder leiding van manager Luca Guercilena heeft het contract met de 26-jarige coureur met drie jaar verlengd. Dat meldde de ploeg een dag voor de start van Tirreno-Adriatico, de rittenkoers waar Ciccone het seizoen woensdag vervolgt.

„We zijn blij dat we ook de komende jaren op Giulio kunnen bouwen. Hij heeft de potentie om een van de leidende figuren in de WorldTour te worden. Daarom wilden we hem ook per se voor langere tijd vastleggen”, verklaarde Guercilena, de baas van de ploeg waarvoor ook onder anderen Bauke Mollema uitkomt.

Ciccone won in zijn eerste jaar bij Trek in 2019 een rit en het bergklassement in de Giro d’Italia. In de Tour de France van dat jaar droeg hij twee dagen de gele leiderstrui.

Algemeen: Olympische vlam vertrekt zonder publiek

09.03 uur: De start van de estafette van de olympische vlam door Japan zal zonder publiek plaatsvinden. Dat schrijft de Japanse krant Yomiuri Shimbun dinsdag. Het was eigenlijk de bedoeling dat behalve een aantal genodigden er zo’n 3000 toeschouwers bij de ceremonie aanwezig zouden zijn. Dat is volgens de krant vanwege de zorgen over verspreiding van het coronavirus teruggedraaid.

De tocht met de olympische fakkel begint op 25 maart in Fukushima, waar tien jaar geleden een tsunami leidde tot een kernramp. Het terrein waar de eerste loper de fakkel in ontvangst neemt, is een voetbaltrainingscentrum, maar was destijds hoofdkwartier van de hulpdiensten.

Het is de bedoeling dat zo’n 10.000 lopers de vlam via alle 47 regio’s van Japan op 23 juli in Tokio laten aankomen. In Japanse media wordt gespeculeerd dat de eerste loper een speelster uit de nationale voetbalploeg is. Toeschouwers langs de route mogen alleen applaudisseren en niet aanmoedigen.

Voetbal: Sepp Blatter viert 85e verjaardag in kliniek

08.11 uur: Voormalig FIFA-voorzitter Joseph Blatter zal zijn 85e verjaardag woensdag in een herstelkliniek in de Walliser Alpen moeten vieren. De Zwitser herstelt daar van een ingrijpende hartoperatie die hij eind vorig jaar onderging. Blatter werd na de operatie een week in een kunstmatige coma gehouden.

Zijn dochter Corinne Blatter meldde eind januari dat haar vader de intensive care had verlaten. Bronnen bevestigen aan persbureau DPA dat Blatter momenteel revalideert in een kliniek in het kanton Wallis. Blatter hoopt eind maart weer naar huis te kunnen.

Turnen: Chinezen niet welkom voor trainingskamp in Japan

07.41 uur: Een gepland trainingskamp van de Chinese selectie in Japan kan niet doorgaan vanwege de coronapandemie. De stad Sabae, waar de olympische ploeg zich wilde voorbereiden op de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio, zegt een veilige omgeving voor de gezondheid van de Chinezen niet te kunnen garanderen. Volgens tv-zender NHK is in China met begrip gereageerd.

De burgemeester van Sabae had vanwege de aanhoudende reeks coronabesmettingen vorige maand contact gezocht met de Chinese turnbond en de problemen beschreven. De bond zou daarop besloten hebben het trainingskamp af te zeggen. Volgens NHK zoeken de bestuurders in Sabae nog naar een manier om de Chinese turnploeg te ondersteunen.