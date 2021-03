Sepp Blatter viert 85e verjaardag in kliniek in de Alpen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Sepp Blatter viert 85e verjaardag in kliniek

08.11 uur: Voormalig FIFA-voorzitter Joseph Blatter zal zijn 85e verjaardag woensdag in een herstelkliniek in de Walliser Alpen moeten vieren. De Zwitser herstelt daar van een ingrijpende hartoperatie die hij eind vorig jaar onderging. Blatter werd na de operatie een week in een kunstmatige coma gehouden.

Zijn dochter Corinne Blatter meldde eind januari dat haar vader de intensive care had verlaten. Bronnen bevestigen aan persbureau DPA dat Blatter momenteel revalideert in een kliniek in het kanton Wallis. Blatter hoopt eind maart weer naar huis te kunnen.

Turnen: Chinezen niet welkom voor trainingskamp in Japan

07.41 uur: Een gepland trainingskamp van de Chinese selectie in Japan kan niet doorgaan vanwege de coronapandemie. De stad Sabae, waar de olympische ploeg zich wilde voorbereiden op de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio, zegt een veilige omgeving voor de gezondheid van de Chinezen niet te kunnen garanderen. Volgens tv-zender NHK is in China met begrip gereageerd.

De burgemeester van Sabae had vanwege de aanhoudende reeks coronabesmettingen vorige maand contact gezocht met de Chinese turnbond en de problemen beschreven. De bond zou daarop besloten hebben het trainingskamp af te zeggen. Volgens NHK zoeken de bestuurders in Sabae nog naar een manier om de Chinese turnploeg te ondersteunen.